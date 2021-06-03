В компании Samsung рассказали о планах продолжения выпуска линейки Galaxy Note

В компании Samsung подтвердили наличие планов перезапустить линейку смартфонов Galaxy Note. Очередная обновленная модель из данной серии должна выйти на рынок в 2022 году.

Ранее в сети появилась непроверенная информация о том, что Samsung якобы откажется от продолжения разработки и выпусков модели из данной серии. Но сам южнокорейский производитель опроверг эти слухи, официально заявив, что новые версии Galaxy Note всего лишь задерживаются.

Впрочем, на прекращение производства Galaxy Note не так давно однозначно намекал гендиректор «Самсунга» Дон Чжин Ко, который ссылался на дефицит полупроводников на мировом рынке. Прошло менее трех месяцев. Очевидно, мнение в компании изменилось.