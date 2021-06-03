Песков: Отказ Женевы аккредитовать привитых «Спутником V» журналистов не повлияет на саммит

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел никаких препятствий для встречи президентов РФ и США в Женеве, несмотря на решение Швейцарии не принимать для аккредитации сертификат о вакцинации «Спутником V».

Швейцария открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия – США в Женеве. Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. МИД Швейцарии заявил, что для аккредитации на саммит сертификат о вакцинации «Спутником V» приниматься не будет, допускаются только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией, передает РИА «Новости».

На вопрос повлияет ли это на настрой российской стороны провести встречу президентов РФ и США и не планируется ли рассмотреть другую площадку, Песков ответил: «Нет».

О том, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, во вторник сообщил Кремль. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.