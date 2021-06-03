Microsoft анонсировала презентацию новой версии Windows

В конце июня Microsoft Corp. представит новую версию программного обеспечения Windows, сообщил гендиректор компании Сатья Наделла.

Новое ПО представят 24 июня, оно включает в себя обновленный дизайн ОС, новые возможности для разработки программ, предоставляемые через магазин Windows store, и другие изменения. Сначала доступ к новому ПО получат тестеры Windows Insiders, а официальный выход запланирован на осень, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Наделла был назначен новым генеральным директором компании Microsoft в 2014 году. В 2020 году из совета директоров Microsoft ушел Билл Гейтс.