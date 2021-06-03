Мнение: “Рейс Афины-Вильнюс”.
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На ОНТ выпустили документальный фильм "Рейс Афины-Вильнюс", где представлена официальная белорусская версия ареста Протасевича.
Фрагменты допроса Протасевича прилагаются. Важный момент – Протасевич заявил, что его слил "коллега" по оппозиционному движению.
И по Сапеге – у нее в телефоне обнаружили большой массив отложенных постов для "Черной Книги Белоруси".
Между тем в ЛНР заявляют, что хотят ужесточить законодательства, дабы подвести Протасевича под смертную казнь, а в Луганске появились вот такие вот плакаты.
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Источник: Colonel Cassad
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