 

Мнение: “Рейс Афины-Вильнюс”.

03.06.2021, 3:46, Разное
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На ОНТ выпустили документальный фильм "Рейс Афины-Вильнюс", где представлена официальная белорусская версия ареста Протасевича.
Фрагменты допроса Протасевича прилагаются. Важный момент – Протасевич заявил, что его слил "коллега" по оппозиционному движению.
И по Сапеге – у нее в телефоне обнаружили большой массив отложенных постов для "Черной Книги Белоруси".

Между тем в ЛНР заявляют, что хотят ужесточить законодательства, дабы подвести Протасевича под смертную казнь, а в Луганске появились вот такие вот плакаты.

Источник: Colonel Cassad



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