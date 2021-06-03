Мнение: О факабле

То и дело читаю в разных местах, как разные блогеры, в основном блогерши и блогерки, ругают женщин за их привычку угождать мужчинам.

Угодливых женщин я не вижу совсем, очень редко вижу даже просто заботливых.

Вы видите, друзья?

Опишите мне их. Как они выглядят, как себя ведут, почему вы считаете их заботливыми.

И угодливых опишите, если видели таких.

А я пока продолжу.

Все больше становится взбесившихся фурий.

А блогерки и даже не блогерки, а обычные блогерши, ругают женщин за то, что они слишком ценят мужчин и стараются им угождать.

Как пример этого приводится “улучшайзинг”, то есть брови-ногти-ресницы-губы, и “факабл”, то есть выражение сексуальной годности и готовности.

Ни первое, ни второе не имеет никакого отношения к любви к мужчинам.

Это имеет отношение к конкуренции.

Хочется быть самой хот, самой няшной, чтобы девочки завидовали, а мальчики горели. Хотя и девочки пусть тоже горят.

Блогерши пишут, что такие женщины не думают о себе, а думают о мужчинах.

О каких мужчинах?

Фокус у женщин, одержимых факабельностью, исключительно на своей короне.

Отношения как таковые их не интересуют, конкретные мужчины тем более.

Любить они не хотят, секс им интересен только как показатель их востребованности.

Факабельность им нужна как источник корма для корон.

А блогерши продолжают их агитировать вознестись над мужчинами и думать о себе.

Куда же еще возноситься?

Вот в ленте увидела пост, как одна женщина учит других обращаться с мужчинами.

Давайте обсудим.

И такие примеры на каждом шагу.

Приводите тоже примеры подобные. Только закрашивайте имена авторов.

Очень боятся унижения, не понимая, что унижение – это вульгарное и некрасивое поведение.

А они считают унизительным проявление внимания к конкретному мужчине.

Угодливыми быть боятся.

Из-за этого в отношениях косячат постоянно: хамят, грубят, демонстрируют презрение и превосходство.

Какой-то шабаш это все напоминает.

И не поле у таких женщин, а помойка.

Та самая помойка, про которую они говорят, что “не на помойке себя нашли”.

На помойке.

И чтобы разгрести эту помойку, нужно осознать ценность отношений, ценность брака, ценность любви.

А не возноситься над всем этим.