CDK Global покупает автомобиль для платформы электронной коммерции Roadster за 360 миллионов долларов

Roadster, цифровая платформа из Пало-Альто, которая предоставляет дилерам инструменты для продажи новых и подержанных автомобилей через Интернет, была приобретена за 360 миллионов долларов розничной автомобильной технологической компанией CDK Global Inc., согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам.

В рамках сделки, полностью оплачиваемой наличными, Roadster теперь является 100-процентной дочерней компанией. Бизнес-модель Roadster претерпела изменения с момента ее основания в 2013 году. Платформа онлайн-продаж изначально размещала на своем сайте инвентарь дилеров, но весь процесс продаж выполнял вместе с клиентами. Roadster теперь работает более напрямую с дилерскими центрами, предоставляя свои инструменты цифровой розничной торговли напрямую этим предприятиям через свои продукты Express.

Эти цифровые инструменты помогли дилерским центрам войти в современную эру и обслуживать клиентов, которые привыкли совершать розничные покупки в Интернете, особенно в прошлом году.

«Потребители показали, что они все более охотно покупают дорогостоящие товары в Интернете, и эта тенденция быстро усилилась во время пандемии», — сказал Брайан Кржанич, президент и главный исполнительный директор CDK Global. «Чтобы оправдать их ожидания, автомобильная промышленность требует интеграции правильных технологий, данных и инфраструктуры, чтобы лучше объединить свои возможности в Интернете и в магазинах».

CDK известен тем, что упрощает процесс продажи автомобилей с помощью цифровых продуктов, таких как Connected Store, цифровых предложений, инструментов ссуд и платежей или Elead CRM, программной платформы для генерации потенциальных клиентов. Активы Roadster будут подключать CDK к серверным системам дилеров для более плавного сквозного процесса продаж.

«Розничная торговля автомобильными товарами чрезвычайно сложна, и лучший способ создать действительно беспроблемный, сквозной покупательский опыт — это полностью интегрировать нашу технологию с серверными системами, которые обеспечивают продажи, финансы и операции дилерских центров, независимо от поставщика», — сказал Энди Мосс, основатель и генеральный директор Roadster.

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