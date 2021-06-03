Петушинский суд отказался снимать Навального с учета

…как склонного к побегу.

Петушинский районный суд Владимирской области отклонил иск политика Алексея Навального о снятии его с учета как склонного к побегу. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Навальный подавал в суд на администрацию московского СИЗО «Матросская тишина», где он содержался до этапирования в исправительную колонию №2 в Покрове, из-за постановки его на профилактический учет как лица, склонного к совершению побега.

Политик жаловался, что в связи с постановкой его на учет к нему в колонии в течение ночи каждый час подходит сотрудник УФСИН с проверкой. Навальный потребовал обеспечить его гарантированным законодательством восьмичасовым сном.

Ранее Навальный сообщил, что подает в суд на ИК-2 из-за того, что ему не отдают Коран и другие присланные книги якобы из-за проверки их «на экстремизм». Кроме того, он рассказывал, что ему доставили «Новую газету» с вырезанной статьей, так как сотрудники колонии решили, что в ней содержалась «пропаганда насилия».

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Представитель покровской колонии позже заявил, что «газеты были переданы в надлежащем состоянии». Коран, по ее словам, в учреждение не поступал. Представитель ИК-2 добавила, что издания проверяются на принадлежность к экстремистской литературе в течение 30 дней. По ее словам, часть из них передать не успели, так как политика перевели в больницу колонии ИК-3.

Симоновский суд 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН о замене политику условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года.

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