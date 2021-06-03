 

«Жена не встает с кровати». Отец казанского стрелка дал первое интервью, опровергнув слова сына

03.06.2021, 3:04, Разное
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Происшествие в казанской школе стало большим потрясением не только для учеников, но и для родителей Ильназа Галявиева. Отец казанского стрелка долгое время не выходил на связь с журналистами, однако, на днях дал первое интервью.

Мужчина опроверг слова сына и соседей, признавшись, что семья Галявиева не отрекалась от сына: «Мы не оставляли его одного в квартире. Мы просто занимались тогда ремонтом». Галявиев- старший рассказал подробности о состоянии сына перед случившимся: «Мы не замечали ничего особенного в его поведении. Правда, Ильназ огрызался, мог дверью хлопнуть»,- рассказал мужчина. Отец Галявиева переживает за жену и другого сына.

«Жена сильно сдала, не встает с кровати. А сыну пишут разные колкости в Сети, поливают нашу семью грязью. Парня попросили перейти на домашнее обучение, он теперь из дома не выходит»,- вздыхает отец Ильназа.

Мужчина уверил журналистов, что на его рабочем месте коллеги отнеслись к случившемуся с пониманием, не стали осуждать. «За это им огромное спасибо»,- подытожил свои слова отец казанского стрелка.



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