В кастрюлю с картошкой всегда кладу морковку – так сохраняются витамины при варке

Из картофеля можно приготовить большое разнобразие блюд. Правда, некоторые люди считают, что от него только полнеют. На самом деле в картофеле содержится много питательных веществ, в том числе витамин С. Для того чтобы их сохранить, необходимо уметь правильно готовить картофель. Умеете ли вы варить картошку? Вполне вероятно, что все ответят утвердительно на данный вопрос. Однако это не так.

Незаменимый овощ

Мы научим вас правильно готовить этот вкусный и полезный овощ. Ведь самое главное – сохранить в нем питательные вещества и не допустить их разрушения. Сложно найти человека, который не пробовал блюда с картофелем. Ведь это не только всевозможные супы, но и вторые блюда, салаты, а также выпечка.

У каждой хозяйки есть любимый рецепт приготовления картофеля. Ведь этот продукт питания стоит очень дешево. А самое простое и необременительное блюдо – вареный картофель. В его состав входит большое количество витаминов, которые необходимы нашему организму. Поэтому давайте учиться его правильно готовить.

Как сварить картошку

Кажется, для приготовления картофеля нам нужны только вода и соль. Возможно, некоторые люди и соль добавлять не будут. Итак, мы наливаем в кастрюлю воду, ставим ее на плиту. А что дальше? Тщательно моем картофель, чтобы очистить его от загрязнений. Берем ножик и срезаем тонкими полосками кожуру. Опускаем картофель в воду и доводим до готовности. Так обычно варят картофель многие люди.

К сожалению, таким способом разрушаются все полезные вещества, которые содержатся в этом овоще. А как же варить картофель правильно? Как это делали наши бабушки и прабабушки? Они добавляли в кастрюлю с варящимся картофелем… морковь. Не пугайтесь, на вкус готового блюда это никак не повлияет.

Морковку нужно вымыть, почистить и положить в кастрюлю вместе с картофелем.

Содержащийся в ней бета-каротин не даст разрушиться витаминам, которые есть в картофеле.