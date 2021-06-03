В ЛНР обвинили ВСУ в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

Вооруженные силы Украины препятствуют работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населенный пункт Попасная (под контролем Киева) украинские каратели из 92-й бригады (ВС Украины) установили знаки минной опасности на въездах и выездах из населенного пункта», – цитирует его РИА «Новости».

Филипоненко добавил, что украинские силовики для подавления сигналов управления беспилотников ОБСЕ вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское применяют станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-АД».

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.