 

В ЛНР обвинили ВСУ в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

03.06.2021, 3:00, Новости дня
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Вооруженные силы Украины препятствуют работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населенный пункт Попасная (под контролем Киева) украинские каратели из 92-й бригады (ВС Украины) установили знаки минной опасности на въездах и выездах из населенного пункта», – цитирует его РИА «Новости».

Филипоненко добавил, что украинские силовики для подавления сигналов управления беспилотников ОБСЕ вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское применяют станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-АД».

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.  



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