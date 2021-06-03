В МГД предложили ограничить передвижение на электросамокатах

Необходимо ограничить передвижение на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) на пешеходных переходах, считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Мы детально изучим данный вопрос. При этом уже сейчас очевидно, что в целях безопасности пассажиров передвижение на СИМ на пешеходных переходах всех видов: наземные, надземные, подземные – и в первую очередь сопряженных с метро, – должно быть ограничено», – рассказал он РИА «Новости».

По словам Шапошникова, вопрос передвижения на электросамокате и других средствах передвижения в метро четко урегулирован правилами пользования столичного метрополитена. Так, в статье 2.11.5 указано, что запрещено «передвигаться по территории станций и по подуличным переходам метрополитена на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и иных транспортных и спортивных средствах, кроме инвалидных колясок». Аналогичные ограничения предусмотрены для столичного монорельса и при пользовании эскалаторами.

Максимальная мера наказания, предусмотренная кодексом города Москвы об административных правонарушениях – штраф в размере 100 рублей, Шапошников считает, что это не пугает потенциальных нарушителей, но все же сотрудники правоохранительных органов имеют полное право останавливать любителей кататься в метро, выносить им предупреждения или выписывать протоколы.

«Несколько иначе обстоит дело с провозом средств индивидуальной мобильности в столичной подземке – соответствующих правил не предусмотрено. При этом через турникет ваш электросамокат пропустят только в том случае, если он будет соответствовать нормам, действующим в отношении крупногабаритного багажа и, соответственно, будет дополнительно оплачен. Неоплаченный провоз каждого места багажа, сумма измерений которого по длине, ширине и высоте находится в пределах от 121 до 150 сантиметров, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей», – рассказал председатель МГД.

Он также добавил, что некоторые модели самокатов не предусматривают возможность складывания и существенно превышают допустимую сумму измерений, поэтому их не должны допускать в метро.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч.