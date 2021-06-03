Мнение: Нетаньяху все

Нетаньяху все.

В Израиле сформирована коалиция оппозиционных партий. Премьер-министром на 2 года станет Беннетт. Если коалиция сможет просуществовать достаточно долго, то через 2 года премьером станет Лапид (что уже не факт – не думаю, что столь пестрая коалиция сможет просуществовать 4 года – собраться свергнуть Нетаньяху они еще могут, но просуществовать 4 года вместе – очень сильно вряд ли).

Сама политическая катастрофа Нетаньаху была ожидаема. Как я писал еще в самом начале 11-дневной войны, ее основной смысл были именно внутриполитический. Провоцируя палестинцев и ХАМАС Нетаньяху провоцировал войну, которая должна была помочь ему удержаться у власти и не допустит формирования коалиции Лапида-Беннетта.

Основная проблема Нетаньяху, что он не смог эту войну выиграть и предстать в образе победителя. Не все маленькие войны бывают маленькими и победоносными (см. похождения Саудовской Аравии в Йемене).

Некоторые смотрят на операцию в Газе слишком узко, как на сугубо военный вопрос. Если подняться на вопрос политики, то у Нетаньяху, а это именно его война, есть 2 стратегические цели:

1. Использовать этот конфликт, чтобы качнуть Израиль вправо и остаться у власти после того, как будет торпедировано потенциальное правительство Лапид-Беннет и объявлены досрочные выборы. Для этого конфликт должен завершиться так, чтобы его можно было объявить победой.

2. Построить конфликт так, чтобы втянуть в него Иран и сорвать возобновление ядерной сделки между Ираном и США.

Издержки для Израиля уже весьма велики и будут еще больше, но как представляется, у Нетаньяху уже просто не было выбора – переговоры между Ираном и США постепенно продвигались вперед, а Лапид и Беннет уже были готовы сообщить Ривлину, что готовы сформировать кабинет без Нетаньяху. При этом лишившись поста, Нетаньяху может легко угодить в тюрьму по давно тянущемуся делу о коррупции. Война против палестинцев развязанная в Иерусалиме тут лишь средство.

https://t.me/boris_rozhin/15533 – цинк (14 мая)

В целом, Нетаньяху не добился желаемых целей, которые были никак не связаны с тем, будет у ХАМАС 1000 км тоннелей под Газой или 900.

С одной стороны Израиль явно недооценил сопротивление ХАМАС и мощь ударов по Израилю. С другой стороны, Нетаньяху пал жертвой изменившихся поветрий в Вашингтоне, так как Байден фактически выкручивал Нетаньяху руки, требуя прекратить войну, которая становилась токсичной для его администрации (из-за давления левых фракций Демократической Партии) и мешала планам по заключению ядерной сделки с Ираном. Кроме того, сам Байден остался "разочарован Нетаньяху".

ХАМАС ожидаемо запишет падение правительства Нетаньяху на свой счет. Падение старого противника, который сломал зубы о сопротивление Газы обеспечит ХАМАС и прочие группировки материалом для пропаганды и рекрутинга на годы вперед и снова поднимет вопрос о том, что сопротивление Израилю эффективнее и результативнее договоров с ним, что полностью укладывается в иранское видение решения палестинской проблемы.

PS. Последний шанс Нетаньяху заключается в том, чтобы каким-нибудь путем сорвать голосование за новое правительство в парламенте Израиля (например, путем подкупа отдельных депутатов), дабы продолжить политический кризис и добиться досрочных выборов. Нормальных способов удержаться у власти у Нетаньяху уже нет.

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