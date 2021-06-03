Мнение: Презент

Бывший министр иностранных дел Австрии Карен Кнайсль, на свадьбе с которой танцевал Путин, назначена в совет директоров Роснефти. Профессиональных данных для назначения в эту отрасль у нее, конечно, нет, да и откуда они у доктора права и журналиста. Впрочем, как раз профессионализм – это вообще последнее, на что смотрят в России при подобных назначениях. Вон, Миллер двадцать лет рулит Газпромом, сменив профессионала Вяхирева, и ничего. Метан как имел формулу Це-Аш-четыре, так и не поменял ее. С нефтью та же история. И с космосом, да и с Россией в целом.

Назначение, безусловно, чисто коррупционное. С подтекстом – кто дружит со мной, тому денежный и непыльный пост. А кто не дружит – проходим мимо. Нормальный политик, который имеет какие-то понятия о чести и достоинстве, безусловно, от подобных подарков откажется. Но всегда найдется тот, кто с благодарностью примет презент хоть от Аль-Капоне, хоть от Эскобара. Почему бы и нет? Деньги – они не нефть. Не пахнут и не мажутся.

—