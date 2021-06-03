Политолог рассказал о главном месседже Путина победителям праймериз «Единой России»

«Думаю, в ближайшее время от Владимира Путина можно ожидать новых выступлений в поддержку «Единой России». Ведь партия была и остается институтом, который проводит в жизнь выработанные высшим руководством страны решения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя беседу президента с победителями предварительного голосования ЕР.

«Единая Россия» – это партия Путина. Президент ее в свое время создал и долгое время возглавлял. Именно в этом контексте надо рассматривать все слова президента, прозвучавшие на встрече», – полагает Данилин. Высокая оценка, которую дал президент Владимир Путин работе «Единой России» в ходе беседы с ее руководством, с победителями и участниками праймериз, «это не главный месседж, но это важный месседж», отметил политолог.

«Думаю, в ближайшее время от Владимира Путина можно ожидать новых выступлений в поддержку партии. Ведь партия была и по сути остается его опорой, тем институтом, который проводит в жизнь те решения, которые вырабатывает высшее руководство страны – единороссы проводят их через законодательную власть, реализуют на практике, благодаря сотрудничеству с правительством», – подчеркнул эксперт.

В среду Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах. Ранее эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России».

«Итоги праймериз по своей масштабности в этот раз побили рекорд – почти шесть тысяч зарегистрированных кандидатов и 12 млн проголосовавших, – отметил Данилин. – То есть и самих кандидатов выдвинулось больше, чем в прошлый раз в 2016 году, и на полтора миллиона человек больше выборщиков, чем пять лет назад. Причем надо понимать, что сейчас голосовали во многом через «Госуслуги» – это почти восемь миллионов. А на участки пришло еще около четырех миллионов. Это новый способ голосования. И по итогам праймериз очевидно, что он нашел поддержку у избирателей».

Данилин указал на беспрецедентную открытость праймериз ЕР: участвовать мог любой житель при условии отсутствия членства в других партиях, судимости, счетов за рубежом. «Это вполне логично, ведь подобные требования потом будут предъявляться и депутатам», – сказал собеседник.

«Очень важно, что праймериз ни для кого из тех, кто подходил под критерии, не были закрыты. Большинство участников оказалось беспартийными, среди них было много общественников, активистов разных добровольческих организаций. Более 1300 волонтеров выдвинулось, много представителей ОНФ – 130 человек», – перечислил эксперт, добавив, что выросло на 8% число женщин, что тоже «очень хороший результат».

Данилин добавил, что на праймериз заявилось и примерно два десятка «политстартаперов» – людей, которые впервые пришли в политику, но уже сразу с каким-то проектом, по аналогии с инновационными стартапами в бизнесе. «Вообще, форма праймериз, да еще с электронной формой через блокчейн – гораздо более открытая и честная форма волеизъявления и отбора кандидатов, что подтвердилось малым количеством скандалов и претензий на этих выборах», – свидетельствует Данилин, который сам входил в оргкомитет праймериз по Москве.

Правда, среди желающих выдвинуться были и провокаторы, оговорился Данилин. «Я сам участвовал в работе московского оргкомитета предварительного голосования. И провокаторов мы достаточно четко определяли, отслеживали. «Если ты в социальных сетях пишешь гадости про Путина, то зачем ты пришел к единороссам? Зачем тебе праймериз? Таких провокаторов мы отсекали. В соответствии с пунктом о дискредитации партии из правил проведения голосования мы таких кандидатов в списки не включали», – рассказал Данилин.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая по всей стране в электронном формате, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на парламентских выборах, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября.