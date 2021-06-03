Walmart случайно представил собственный потоковый FHD-флешку и 4K-плеер по выгодной цене

Walmart случайно подхватил себя, опубликовав списки продуктов для своей собственной недорогой потоковой передачи Android TV под брендом на веб-сайте Walmart.com перед официальным запуском, где он вскоре был замечен, наряду с готовящимся к выпуску устройством потоковой передачи 4K. Оба продукта официально появятся на следующей неделе в магазинах и в Интернете, сказал TechCrunch Walmart, но, похоже, сайт показал их немного раньше, чем планировалось.

В начале этого года произошла утечка информации о потоковой флешке для устройств начального уровня благодаря ее списку FCC, но ее онлайн-листинг привлек внимание людей благодаря почти абсурдно низкой цене — всего 24,88 доллара — цифра, которая конкурирует с другими стиками для потоковой передачи или даже подрывает ее. market, в том числе от партнера Walmart, Roku.

Сегодня Roku выпускает линейку эксклюзивов Walmart, где самым дешевым плеером является Roku Express 4K по цене $ 34,99. В остальном самый доступный потоковый проигрыватель Roku — это Roku Express по цене 24,99 доллара. Между тем, Chromecast начального уровня от Google стоит 29,99 доллара, а AmazonСамый дешевый Fire TV Stick — Fire TV Stick Lite по цене 24,99 доллара.

Потоковая флешка Walmart, которая выпускается под брендом электронной электроники розничного продавца, соответствует спецификациям, которые вы ожидаете найти на таком недорогом устройстве. Он поддерживает FHD (Full HD, что означает 1080p), Dolby Audio и поставляется с пультом дистанционного управления в стиле Android TV (с батареями в комплекте), 1 удлинителем HDMI, адаптером переменного тока и 1 кабелем USB-Micro-USB.

Сама система работает на базе Android TV, которая предлагает потребителям простой способ превратить обычный телевизор в смарт-телевизор с доступом к потоковым приложениям, голосовым управлением и возможностью «транслировать» контент, такой как фотографии, видео и музыку, на ТЕЛЕВИЗОР. Владельцы устройств также могут попросить Google Assistant управлять своим телевизором с помощью голоса и получить доступ к более чем 700 000 фильмов и телешоу через интерфейс Android TV.

На прилагаемом пульте есть кнопка Google Assistant и специальные кнопки для YouTube, Netflix, Disney + и HBO Max.

Стик может быть не из тех вещей, которые вы бы использовали в гостиной для большого экрана, но, возможно, имеет смысл добавить к другому, менее важному телевизору, например, в детской или гостевой комнате, где есть верх спецификации не так важны.

Между тем, Walmart обращается к более высокому сегменту потокового рынка со своим новым 4K-стримером для Android TV — Onn UHD Streaming Device за 29,88 долларов, который также был опубликован досрочно.

Общая концепция здесь такая же, но предлагает доступное обновление до потоковой передачи 4K.

Сегодня он-лайн бренд розничного продавца включает в себя широкий спектр устройств, в том числе телевизоры, наушники, портативные колонки, планшеты и другие аксессуары. Roku также выпустила более дешевые версии своей новой интеллектуальной звуковой панели и беспроводного сабвуфера для Walmart под своим брендом.

Walmart подтвердил, что новые потоковые устройства готовятся к запуску в магазинах и в Интернете в полном ассортименте ритейлера, начиная со следующей недели. Несмотря на то, что на веб-сайте говорится, что только несколько устройств есть в наличии или их нет, Walmart уверяет нас, что на самом деле их достаточно. Это не считается «тестовым» заданием.

Компания предложила следующие официальные характеристики новых устройств:

Streaming Stick

ОС Android TV

Используйте встроенный Chromecast для трансляции приложений, совместимых с Chromecast, на телевизор

Потоковая передача до разрешения Full HD с поддержкой Dolby Audio

Встроенный Google Ассистент для управления телевизором и поиска контента

Доступ к любимым потоковым приложениям, таким как Netflix, Youtube, Disney +, HBOMax, Hulu, Prime Video и другим.

WiFi: 2,4 / 5 ГГц 802.11 a / b / g / n / ac

Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, Выход: 5 В постоянного тока / 1 А

Поставляется с:

ТВ-стик 1FHD

1 пульт дистанционного управления (батарейки в комплекте)

1HDMI расширитель

1 адаптер переменного тока

1 кабель USB — Micro-USB 4,88 футов

Краткое руководство пользователя

Устройство потоковой передачи 4K

ОС Android TV

Используйте встроенный Chromecast для трансляции приложений, совместимых с Chromecast, на телевизор

Потоковая передача до 4K сверхвысокого разрешения с поддержкой Dolby Audio

Встроенный Google Ассистент для управления телевизором и поиска контента

Доступ к любимым потоковым приложениям, таким как Netflix, Youtube, Disney +, HBOMax, Hulu, Prime Video и т. Д.

Wi-Fi: 2,4 / 5 ГГц x 802,11 a / b / g / n / ac MIMO

Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 250 мА макс. Выход: 5 В постоянного тока / 1 А

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