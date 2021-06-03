Владычицы морские

США годами прослушивали телефон Меркель и следили за многими политиками ЕС через подводные интернет-кабели в Дании. Объясняем, как такое вообще возможно.

В минувшее воскресенье ведущие СМИ Скандинавии выпустили продолжение многолетнего расследования о сети интернет-кабелей под Копенгагеном, позволяющей американцам отслеживать интернет-трафик по всей Европе и, вероятно, за ее пределами. Жизнь под куполом спецслужб США — не новое обстоятельство для Европы, шпионскую аферу вскрыли давно. Но теперь оказалось, что Штаты позволяли себе «слушать» и высокопоставленных союзников — канцлера ФРГ Ангелу Меркель, экс-главу МИД Германии, а теперь президента Франка Вальтера Штайнмайера, — и вдобавок группу политиков высшего эшелона из Франции, Швеции и Норвегии.

Общественные телерадиокомпании DR (Дания), SVT (Швеция), NRK (Норвегия), а также немецкая газета Süddeutsche и французская Le Monde получили доступ к материалам внутреннего расследования Operation Dunhammer («Операция рогоз») Службы военной разведки Дании (FE) от девяти источников и раскрыли детали «крупнейшего шпионского скандала в истории страны».

До 2014 года Агентство национальной безопасности США (АНБ) в сотрудничестве с датской военной разведкой получало данные о коммуникациях и передвижениях канцлера Меркель и главы МИД ФРГ Штайнмайера, пишут журналисты. Разведчики намеренно задавали конкретные номера политиков как поисковые параметры в системе и просто перехватывали данные их трафика, проходящие через кабели в Дании. Список политиков, находившихся под постоянным наблюдением США, выходит за рамки руководства Германии и европейских депутатов, однако скандинавские расследователи пока не смогли подтвердить и обнародовать другие имена.

С точки зрения датского законодательства военная разведка может предоставлять свои средства слежки партнерам по НАТО, однако шпионаж за союзниками по альянсу стал явным нарушением политической догмы, считают в ЕС.

«Это ставит под удар тех, кто скрывается <в Европе> от преследований в своей стране. Это ставит под удар журналистов, общающихся с политиками, политических активистов, оппозиционеров и так далее», — указывает шведский депутат Йенс Холм на недопустимость прослушки контактов политиков Евросоюза.

В Германии АНБ также следила за оппонентом Меркель от социал-демократов, экс-главой Минфина Пером Штайнбрюком, а в Дании военная разведка дала США возможность прослушивать даже сотрудников собственного МИД и Минфина.

Правительства Норвегии и Швеции уже вступили в диалог с избранным в 2019 году кабмином Дании и начали выяснять детали слежки на уровне министерств обороны.

Германия же вряд ли будет реагировать. У Ангелы Меркель был шанс высказаться по теме на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, назвавшим факт прослушки лидеров ЕС «недопустимым».

Но уходящая осенью на пенсию канцлер предпочла не делать даже осторожных выпадов в сторону США.

«Думаю, здесь есть повод не только для выяснения фактов, но и для создания доверительных отношений», — коротко прокомментировала она расследование.

В Берлине о прослушке элит знали еще в середине 2010-х. В 2015 году расследование слежки прекратили, так как Генпрокуратура не нашла повода для претензий к разведке США, а само АНБ не стало оправдываться перед Берлином.

«Я исхожу из того, что Дания перехватывала разговоры высокопоставленных лиц ненамеренно», — сказал глава комиссии по расследованию слежки в Германии Патрик Зенсбург. Он добавил, что шпионаж стран ЕС друг за другом — привычная практика. Журналистам известно лишь то, что

АНБ получало доступ к SMS, телефонным звонкам и интернет-трафику европейских лидеров. Конкретное содержание разговоров и переписок не раскрывается.

Как такое вообще стало технически возможно?

Первым связь АНБ и датских интернет-коммуникаций раскрыл Эдвард Сноуден еще в 2013 году. После этого в самом Королевстве началось парламентское расследование возможных нарушений со стороны военной разведки Дании. Летом 2020 года недавно избранное правительство молодых социал-демократов во главе с Метте Фредериксен все же отправило в отставку шефа разведки FE Ларса Финдсена и главу департамента минобороны, бывшего разведчика Томаса Аренкиеля, уже паковавшего чемоданы в Берлин, чтобы занять место посла в ФРГ. Именно Аренкиель добивался того, чтобы экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен возглавил НАТО в 2009 году.

Со временем из FE уволили еще несколько чинов, на этом публичность расследования властей Дании и закончилась. Правда, в датской разведке нашелся свой Сноуден, который в качестве страховки продолжает передавать материалы расследования журналистам.

Из этих утечек выяснилось, что датские спецслужбы еще в 1990-х гг. начали использовать интернет-кабели как инструмент слежки. В то время

Дания стала идеальным хабом для мощных интернет-коммуникаций Европы и США, с помощью которых можно отслеживать трафик не только ближайших соседей, но и, например, РФ или Китая.

Военная разведка воспользовалась своим уникальным положением и заключила соглашение с телекоммуникационными операторами, чтобы беспрепятственно получать доступ к любому объему данных, транзитом проходящих через страну. Члены тогдашнего правительства Поуля Нюрупа Расмуссена подписали необходимые документы для разведки, и через короткий промежуток времени FE создала центр управления в Сандагергоре на острове Амагер, который операторы соединили с сетью подводных кабелей вокруг материковой Скандинавии.

Каждое новое правительство знало о перехвате трафика АНБ: министров просто ставили перед фактом во время вступления в должность.

Правда, как следует из утечек в датских СМИ, финансовые затраты на содержание и обслуживание центра оказались слишком объемными для датских военных, и тогда кабмин страны обратился за помощью к США. АНБ начало инвестировать в проект и помогло усовершенствовать систему электронной разведки на острове в обмен на доступ ко всему сырому трафику, что поступает на обработку датчанам.

По данным DR, для того чтобы подключиться к разветвленной системе слежения в Сандагергоре, достаточно одного пароля, который журналисты, по их словам, нашли в «слитых» документах но не стали разглашать. По утверждениям источников скандинавских СМИ в разведке, центр на Амагере создавался в первую очередь для перехвата сообщений о подготовке терактов и добычи информации из РФ и КНР. Правда, не всегда использовался по назначению.

Весь комплекс вокруг дата-центра на острове сами разведчики называют «жемчужной» шпионажа. Помимо островного центра управления, в Дании существует несколько засекреченных баз, на которых сотрудники FE и АНБ собирают метаданные, проходящие через кабели. Уже после этого массив данных уходит на остров Амагер в Копенгагене, где аналитики ищут нужные данные с помощью программы Xkeyscore, разработанной в АНБ.

По данным DR, в этой связи АНБ интересовал не столько доступ к трафику европейских союзников, сколько возможность «выхватывать» массив данных из России.

Последствия

Реакция союзников по НАТО на новое расследование о прослушке АНБ ничем не отличается от реакции на первые «сливы» Сноудена — министерства обороны скандинавских стран, Меркель и Макрон, глава альянса Йенс Столтенберг —

все они назвали шпионаж за лидерами ЕС «недопустимым», но новых расследований не анонсировали.

В 2020 году, когда затянувшееся датское расследование раскритиковали, власти Дании уволили руководство разведки, хотя, по данным СМИ, в тот момент обсуждался вопрос прекращения сотрудничества с АНБ.

Сейчас внутри Королевства факты слежки рассматривает новая комиссия с тремя судьями в составе, результаты обещают опубликовать к концу года. Правда, действия АНБ и военной разведки Дании в этой комиссии не рассматривают как уголовно-наказуемое деяние — «шпионаж», хотя еще в 2020 году американский суд в Калифорнии признал программу АНБ незаконной.

Никита Кондратьев

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