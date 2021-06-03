Почему с одуванчиками лучше не бороться, а извлекать из них пользу

Одуванчики — красивые и очень трогательные цветы, настоящие символы наступившего лета. Но для дачников это просто бедствие, с которым каждый борется по-своему. А ведь одуванчик — это не только надоедливый сорняк, но и полезное растение, привлекающее в сад опылителей, борющееся с вредными насекомыми и даже являющееся основой для природного удобрения.

Откуда они вообще взялись, эти одуванчики?

Есть интересная легенда о происхождении этих желтых цветков. Это якобы заколдованные звезды, которые сбежали на Землю, не спросив разрешения у отца — Солнца и матери — Луны. Они просто хотели помочь людям выжить после потопа, но небесные светила превратили их в цветы.

Потом Луна, узнав причину их побега, сжалилась и даровала им шанс вознестись обратно к небу в виде «парашютиков», превращающихся в звезды по ночам. Полжизни они желтые, как солнце, а вторую половину — белые, как Луна. Эта красивая история, конечно же, нереальна, но свойства одуванчика можно обратить себе на пользу в реальной жизни.

Натуральная подкормка

В листьях и цветах одуванчиков много питательных веществ: фосфор, азот, калий, кальций, а также марганец. Главным ингредиентом для жидких подкормок является корень растения и зелень — все части кроме семян-парашютиков. Их добавлять не стоит, ведь при попадании в землю они тут же начнут расти.

Готовить питательный раствор легко: 1,3 кг мелко нарезанных одуванчиков высыпать в ведро, залить водой и поставить в теплом месте на открытом солнце, закрыв емкость крышкой. Можно также добавить пакетик сухих дрожжей для усиления процесса брожения. Через 2-3 недели удобрение будет готово.

Узнать, когда можно использовать подкормку, легко по запаху. Как только из ведра начнет исходить «аромат» гнили, а на поверхности появится пена, средство готово. Его нужно развести водой в равных пропорциях. Растения на участке поливайте под корень, жмых добавьте в компостную яму.

Инсектицид

Настой одуванчика вреден для тли и яблонной медяницы. Он оказывает на этих вредителей губительное воздействие. Полкило нарезанных листьев нужно залить теплой водой объемом 10 литров, пусть постоит ночь. Утром следует процедить жидкость, вылить в бутылку с распылителем. Чтобы отверстия не забились, лучше отфильтруйте раствор несколько раз.

Пораженные участки растений оросите как можно обильнее со всех сторон. Каждые 3-4 дня повторяйте обработку, пока вредные насекомые не исчезнут полностью. Такой инсектицид не хранится долго, каждый раз нужно делать новый раствор и сразу использовать.

Одуванчик — отличный медонос

У этого растения очень долгий период цветения, благодаря чему он становится главным медоносом. Среди пчеловодов одуванчик особенно ценится, но и обычные дачники могут извлечь пользу от сорняков, используя желтые цветки для привлечения опылителей на участок. Не выпалывайте одуванчики по краю грядок, у забора, чтобы пчелы летали и опыляли заодно ваши огородные культуры. Тогда урожай будет гораздо обильнее.