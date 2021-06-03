 

Корреспондент – на встрече министров стран-членов НАТО Канада подтвердила поддержку Украины

03.06.2021, 1:46, Новости дня
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Канада сказала о твёрдой поддержке Украины. Как передаёт «Корреспондент», в сообщении канадского внешнеполитического ведомства в Twitter министр иностранных дел Марк Гарно подчеркнул, что Канада обеспокоена действиями РФ и Белоруссии.


Reuters

Во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО Канада сказала о твёрдой поддержке Украины. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщил в Twitter МИД Канады.

«Министр иностранных дел Канады Марк Гарно подчеркнул, что Канада обеспокоена действиями РФ и Белоруссии, подтвердил поддержку Украине и пообещал сотрудничать с союзниками в вопросе гражданских действий в Афганистане», — говорится в сообщении канадского внешнеполитического ведомства.

Гарно также на встрече «подтвердил роль НАТО в усилении основанного на правилах международного порядка».

Как напоминает издание, ранее в РФ нарастить военную силу. Альянс готов защищать своих союзников от России, которая продолжает дестабилизировать ситуацию в Донбассе.



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