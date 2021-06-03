 

wPolityce – Варшава пообещала дать «адекватный ответ» на задержание польского самолёта в Санкт-Петербурге

03.06.2021, 1:46, Новости дня
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Задержание бывшего главы организации «Открытая Россия» в самолёте, следовавшем из Санкт-Петербурга в Варшаву, — это неслыханное дело, заявил советник польского президента Павел Муха. В беседе с Polskie Radio он, однако, обращает внимание на то, что Польша рассматривает этот инцидент в контексте недавних действий РФ и обещает выработать должный и адекватный ответ в рамках международного права.


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В понедельник вечером Андрей Пивоваров, бывший директор организации «Открытая Россия»*, связанной с Михаилом Ходорковским, был арестован в аэропорту Санкт-Петербурга. Его задержали, когда он уже находился в самолёте польской авиакомпании LOT, который уже выруливал на взлётную полосу и должен был лететь из Санкт-Петербурга в Варшаву, пишет Polskie Radio.

«Многие комментаторы обращают внимание на то, что это демонстрация силы, ведь пассажир прошёл процедуру обычной регистрации, поэтому его задержание и дальнейшие действия после того, как самолёт начал рулить, представляются им крайне нерациональными», — заявил в беседе с радиостанцией советник польского президента Павел Муха. «Это неслыханное дело, однако мы его также рассматриваем в контексте недавних действий России», — подчёркивает сотрудник Канцелярии президента Польши. 

В интервью он рассказывает, что этим вопросом, помимо прочих, будет заниматься Управление гражданской авиации. Оно проанализирует данные, предоставленные авиакомпанией, а затем Министерство иностранных дел Польши проанализирует их с правовой точки зрения, в сотрудничестве с Бюро международной политики и Бюро национальной безопасности. «Мы отреагируем должным образом и адекватно, в рамках международного права», — предупреждает он. 

Кроме этого Павел Муха отметил, что он рад предстоящей встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным:«Это хорошо, что она состоится (…) Беседа — это всегда импульс к тому, чтобы построить отношения лучшим образом, нежели это имело место до этого, объяснить определенные вещи, очень чётко изложить свою правоту в определённых вопросах». «Необходимо чётко сказать, что с точки зрения вопросов безопасности и евроатлантической политики, США — наш близкий партнёр (…), и мы должны заботится о наших польских интересах. И мы заботимся о них», — объясняет он. 

Он также обратил внимание на развитие сотрудничества в рамках НАТО. «Турция и Румыния — очень весомые партнёры по НАТО. Именно эта сфера безопасности, в которой участвует президент Анджей Дуда, выступает одним из наших приоритетов. В ходе саммита НАТО должны быть определены перспективы до 2030 года», — резюмирует в беседе с Polskie Radio Павел Муха. 

*  «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.



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