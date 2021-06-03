США заявили о попытке бизнесмена в Болгарии создать «канал российского влияния»

Болгарский бизнесмен Васил Божков пытался создать «канал российского влияния» в своей стране, сообщил минфин США.

Вашингтон утверждает, что Божков якобы «подкупал официальные лица в правительстве». Так, в 2021 году он хотел заплатить «чиновнику и болгарскому политику» для организации «канала для влияния на болгарских чиновников со стороны российских политических лидеров». Бизнесмен, как и еще двое граждан Болгарии, находится под санкциями США по «закону Магнитского», передает РИА «Новости».

Акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» был принят в США в 2012 году. Позднее был принят законопроект, предусматривающий возможность распространения действия «закона Магнитского» на другие страны, а не только на Россию.