Мнение: О «большом терроре» против… самокатчиков

Плохие новости для любителей погонять на самокатах. Теперь за такие покатушки можно оказаться за решёткой. Даже если никого не сбил, не убил, а всего лишь весело и с ветерком катился на своём или арендованном двухколёсном друге. По тротуару.

Причём в законах ничего не поменялось – пока. Для суда и даже административного ареста самокатчиков вполне хватает действующих норм и желания властей. Которое, похоже, разгорается под влиянием всё более массовых доносов писем от пешеходов. В общем, всё это может стать для любителей самокатных прогулок большой неожиданностью.

Как сообщает официозная «Российская газета», в стране уже вполне сложилась судебная практика, по которой электросамокаты мощностью более 250 ватт суды признают… мопедами. А значит, те, кто ими управляет, должны иметь права и соблюдать все требования ПДД. То есть, катиться не по тротуару, а по краю проезжей части, иметь шлем и т.д. Естественно, никакого алкоголя перед тем, как сесть встать за руль. Ибо есть прецеденты.

Например, в небольшом городке Челябинской области инспектор ДПС посреди бела дня остановил гражданина, управлявшего электросамокатом. Подозрения подтвердились: от того попахивало спиртным. Проверив транспортное средство, инспектор выяснил, что двигатель этого самоката – 500 ватт, что было написано прямо на корпусе. А согласно Правилам дорожного движения, двухколёсное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее электродвигатель мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт – это мопед, для управления которым нужны права, как минимум категории «М». Прав у гражданина не было. Он вообще не получал права управления транспортными средствами. Кроме того, экспресс-тест на алкогольное опьянение показал, что в выдохе гражданина содержится 1,16 мг алкоголя на литр воздуха.

Был составлен протокол, состоялся суд. Гражданин сознался, покаялся и… получил 10 суток административного ареста. Просто меньшее наказание часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ не предусматривает.

Причём всё это, как уверяют юристы, не эксцесс, не исключение, а вполне сложившаяся практика. Более того, если у самокатчика имеются водительские права, то за управление электросамокатом в нетрезвом виде он может без них остаться. Подобный прецедент уже был в Татарстане. Там, впрочем, республиканский Верховный суд после долгих разбирательств права гражданину постановил вернуть. Но лишь потому, что мощность электросамоката была зафиксирована по характеристикам аналогичной модели, а не по табличке на самом агрегате: небольшая небрежность со стороны инспектора ДПС стала для человека спасительной соломинкой. Но, думается, в ГИБДД из этого случая тоже сделают выводы и уточнят алгоритмы действий ИДПС.

С одной стороны понятно, что лихачи, гоняющие по тротуарам на высоких скоростях, не только доставляют массу неудобств обычным пешеходам, но и представляют для них опасность. Как и велосипедисты, кстати. Случаи столкновения с травмами уже были. С другой стороны, вытеснять всех на проезжую часть, где зачастую «законный метр» от края уже расчерчен разметкой под парковочные места и занят автомобилями, тоже не самый удачный вариант: ДТП станет много больше. А если требовать от всех наличия прав на управление двухколёсным ТС, о прокатном бизнесе, бурно развивающемся в городах, можно будет забыть. Может ли тут быть какой-то правовой и социальный компромисс? Или самокатчикам имеет смысл самим снижать скорости, не дожидаясь по-настоящему «больших репрессий»?

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