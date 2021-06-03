Экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти»

Она прославилась танцем с Путиным на свадьбе.

Бывшая глава министерства иностранных дел австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров российской нефтегазовой компании «Роснефть». Обновленный список членов совета приводит пресс-служба компании.

Путин и Кнайсль на свадьбе последней в Австрии. Фото: EPA

Новый состав совета директоров утвердили сегодня акционеры компании на годовом собрании. Помимо Кнайсль, в него вошли представители Qatar Investments Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид Аль Моханнади, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг (бывший сотрудник МГБ ГДР, оно же — Штази), председатель совета директоров этой компании Герхард Шрёдер, консультант BP Russian Investments Limited Роберт Дадли.

Также в совет директоров включили главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, помощника президента Владимира Путина Максима Орешкина и вице-премьера Александра Новака, бывшего министра энергетики.

Карин Кнайсль — кадровый дипломат и востоковед, занявшая пост министра в первом кабинете канцлера Себастьяна Курца в 2017 году по квоте правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС). После крупного политического скандала и выхода АПС из правительства Кнайсль осталась во временном кабмине как беспартийный министр, но не вошла в новое правительство.

Работу Кнайсль в МИД Австрии критиковали после того, как в августе 2018 года на ее свадьбу с финансистом Вольфгангом Майлингером прилетел президент Владимир Путин. Российский лидер подарил молодоженам картину, масловыжималку, тульский самовар и выступление Кубанского казачьего хора. Позже выяснилось, что выступление и визит хора оплачивались как государственная закупка. Путин также станцевал с невестой на свадьбе.

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