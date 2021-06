Международную Букеровскую премию впервые получил французский писатель

В книге, вышедшей в 2018 году, рассказывается о временах Первой мировой войны и колониального господства. В центре повествования – история сенегальского солдата, который воюет на стороне французов, как и многие другие выходцы из бывших французских колоний. После смерти друга детства на фронте сенегалец “бросается в бой с новой силой, но вскоре начинает пугать даже своих товарищей по оружию”, говорится в описании книги на сайте премии.

Диоп родился в 1966 году в Париже и стал первым французским автором, получившим Международную Букеровскую премию. Он вырос в Сенегале, сейчас живет во Франции, где преподает литературу XVIII века в Университете По. “Ночью вся кровь черна” – второй роман Диопа. Его уже перевели на 13 языков.

В шорт-лист премии входили также книги “Опасности курения в постели” (The Dangers of Smoking in Bed) Марианы Энрикес из Аргентины, “Когда мы перестали понимать мир” (When We Cease to Understand the World) Бенжамина Лабатута из Испании, “Сотрудники” (The Employees) Ольги Равн из Дании, “Война бедных” (The War of the Poor) Эрика Вюйяра из Франции, “Памяти памяти” Марии Степановой из России.

В прошлом году победителем Международного “Букера” стала голландская писательница Марике Лукас Риневелд с романом “Вечерний дискомфорт”.

Контекст:

Букеровская премия – одна из престижных наград в мире английской литературы. Победитель получает £50 тыс. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.

С 2005 года вручается Международная Букеровская премия за произведение иностранного автора, изданное на английском языке в Великобритании или Ирландии. Она считается дополнением к основной Букеровской премии для поощрения авторов из стран, не относящихся к Британскому Содружеству.

