 

“Фальшивка и преступление”. Навальный прокомментировал уголовные дела против Гудкова и Пивоварова

03.06.2021, 0:58, Новости дня
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Он отметил, что про обыски и задержания Гудкова и Пивоварова узнал от адвоката, в теленовостях об этом ничего не было. 

“Понятно почему: более-менее правдоподобного объяснения этих арестов в Кремле пока не придумали. А то, что есть, – это и “телезрителю” понятно: прямая фабрикация уголовных дел. Фальшивка и преступление. Моя поддержка Диме, Андрею и их семьям. Это честные люди, которых именно за это и преследуют”, – написал Навальный.

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A post shared by Алексеи * Навальныи * (@navalny)

Контекст:

31 мая бывшего исполнительного директора “Открытой России” Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Пулково, сняв с рейса в Варшаву, и на следующий день арестовали. Он стал фигурантом уголовного дела об участии в “нежелательной организации” – поводом для него послужил пост в Facebook, который Пивоваров сделал в августе 2020 года.

1 июня прошли обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Отец политика, который был депутатом Госдумы III–VI созывов, написал, что в обысках участвовало более 140 российских силовиков. Гудкова задержали в качестве подозреваемого. по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 2 июня уголовные дела Пивоварова и Гудкова, заявил, что они “не имеют никакого отношения” к политике, сообщало “РИА Новости”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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