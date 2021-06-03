 

Мужчина избил полицейских из-за парковочного места в Химках

03.06.2021, 0:40, Новости дня
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В Химках мужчина избил сотрудников полиции, не поделив с ними парковочное место, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, следственным отделом по городу Химки ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина одного из соседних государств. «Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья)», – добавила Врадий, передает РИА «Новости».

По данным следствия, происшествие случилось 1 июня на дороге по улице Бурденко, где полицейские припарковали служебное авто. В какой-то момент к ним подъехал мужчина и начал оскорблять полицейских, выражая недовольство тем, что их автомобиль мешает проезду. Сотрудники полиции пытались объяснить мужчине, что находятся здесь в служебных целях, но мужчина продолжил оскорбления, а затем начал драться: «подозреваемый нанес полицейским множественные удары в область головы и лица». В результате правоохранители получили ушибы, ссадины и травмы головы.

Также уточняется, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Дагестане местные жители попытались отбить у полиции мужчину, которого задержали за наезд на сотрудника ДПС, видео с места событий опубликовано в официальном Instagram-аккаунте дагестанского МВД.



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