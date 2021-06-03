Стал известен возможный премьер Израиля

Правительство Израиля в ротации возглавят лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет и лидер «Еш Атид» Яир Лапид, сообщила канцелярия президента страны.

Лапид сообщил президенту Реувену Ривлину об успешном формировании правительственной коалиции. В соответствии с договоренностями Беннет станет премьер-министром, а Лапид – альтернативным премьером. Примерно через два года они поменяются местами, передает РИА «Новости».

Телеканал I24 сообщает, что голосование по утверждению кабмина в Кнессете будет назначено через 12 дней, а по информации государственного радио «Кан», это может произойти уже через неделю, 9 июня, передает ТАСС.

В правительство войдут партии «Йеш атид», «Кахоль-Лаван», «Ямина», «Авода», «Наш дом – Израиль», «Новая надежда», «Мерец» и «Раам». Однако коалиция контролирует лишь минимальное большинство в 61 кресло в 120-местном парламенте, поэтому отказ от голосования в поддержку коалиции одного-двух депутатов может привести к ее провалу.

В мае действующий глава кабмина Израиля Биньямину Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство. 23 марта в Израиле прошли четвертые за два года досрочные парламентские выборы: Кнессет был автоматически распущен в декабре из-за истечения сроков утверждения госбюджета, а в 2019 году парламентариям дважды не удавалось сформировать коалицию.