 

Стал известен возможный премьер Израиля

03.06.2021, 0:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство Израиля в ротации возглавят лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет и лидер «Еш Атид» Яир Лапид, сообщила канцелярия президента страны.

Лапид сообщил президенту Реувену Ривлину об успешном формировании правительственной коалиции. В соответствии с договоренностями Беннет станет премьер-министром, а Лапид – альтернативным премьером. Примерно через два года они поменяются местами, передает РИА «Новости».

Телеканал I24 сообщает, что голосование по утверждению кабмина в Кнессете будет назначено через 12 дней, а по информации государственного радио «Кан», это может произойти уже через неделю, 9 июня, передает ТАСС.

В правительство войдут партии «Йеш атид», «Кахоль-Лаван», «Ямина», «Авода», «Наш дом – Израиль», «Новая надежда», «Мерец» и «Раам». Однако коалиция контролирует лишь минимальное большинство в 61 кресло в 120-местном парламенте, поэтому отказ от голосования в поддержку коалиции одного-двух депутатов может привести к ее провалу.

В мае действующий глава кабмина Израиля Биньямину Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство. 23 марта в Израиле прошли четвертые за два года досрочные парламентские выборы: Кнессет был автоматически распущен в декабре из-за истечения сроков утверждения госбюджета, а в 2019 году парламентариям дважды не удавалось сформировать коалицию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.08 / Турция заявила о решимости бороться за ресурсы в Средиземном, Эгейском и Черном морях

04.08 / Онищенко посоветовал быть осторожнее с КТ

20.10 / «Жест отчаяния» — замглавы бундестага не одобрил призывов Меркель к добровольной самоизоляции

07.07 / «Коммерсантъ» опубликовал заявление в поддержку Ивана Сафронова

24.05 / Вице-премьер Федоров рассказал, как эпидемия коронавируса помогла украинцам

14.08 / Австрия пригрозила Белоруссии санкциями ЕС

11.08 / Учёные выяснили — среди трансгендеров аутизм диагностируется в шесть раз чаще

29.09 / Модель прогнозирования распространения коронавируса предположила начало второй волны

31.10 / В Соединенных Штатах разработали новую технологию нанесения атомных слоев

27.07 / Расчленивший жену петербуржец раскаялся в содеянном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика