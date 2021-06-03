Вступают в силу санкции США против Белоруссии

В четверг американские санкции против девяти белорусских госпредприятий повторно вступают в силу, сообщил Белый дом.

Речь идет о санкциях, которые поэтапно вводились с 2007 года. В 2015 году США временно вывели девять предприятий из-под санкций и с тех пор продлевали это решение. Однако после обострения отношений в связи с ситуацией вокруг выборов в Белоруссии США заявили, что лицензия о выводе из-под санкций продлеваться не будет. Ее действие заканчивается 3 июня, передает РИА «Новости».

Напомним, на решение США возобновить действие рестрикций в отношении ряда компаний Белоруссии повлиял также инцидент с самолетом компании Ryanair в Минске.