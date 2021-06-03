Древнейшие следы человека с Южного Тибетского нагорья в новом свете

Каменные орудия труда создавались людьми и их предками на протяжении миллионов лет. Для археологов эти каменные остатки — каменные артефакты и отщепы — имеют ключевое значение. Из-за их высокой сохранности они являются одними из самых распространенных находок при археологических раскопках. Во всем мире численное датирование этих каменных артефактов, особенно когда они встречаются на поверхности, остается серьезной проблемой. Обычно каменные орудия не могут быть датированы напрямую, а только тогда, когда они погружены в слои отложений вместе, например, с органическим материалом. Возраст такого органического материала можно ограничить с помощью радиоуглеродного метода. Если такие поддающиеся датировке органические остатки отсутствуют или если каменные артефакты не имеют стратифицированного осадочного контекста, а встречаются как разрозненные поверхностные артефакты, численное датирование становится очень трудным или просто невозможным.

«Поверхность Земли очень динамична, и эрозия и повторное отложение материала, особенно в течение длительного периода времени, являются обычным явлением. Поэтому точное определение возраста каменных артефактов, обнаруженных на поверхности, пока что вряд ли возможно. сохранились как находки на поверхности, поэтому их нельзя точно датировать с помощью доступных в настоящее время методов датирования. Продолжая развивать метод датирования с помощью оптически стимулированной люминесценции (OSL), мы теперь можем впервые проводить точные и прямые измерения возраста каменных артефактов «В нашем текущем исследовании мы использовали каменные артефакты с археологических раскопок в южно-центральном Тибете», — объясняет Майкл Мейер, руководитель лаборатории люминесценции на факультете геологии Университета Инсбрука и один из основных авторов исследования. опубликовано в журнале Достижения науки. OSL-датирование основано на измерении света, хранящегося в природных минералах, и является одним из наиболее важных инструментов абсолютного датирования в археологии и науках о Земле.

«Этот метод датирования использует сигналы естественного света, которые со временем накапливаются в естественных дозиметрах, например зерна кварца и полевого шпата, которые являются важными составляющими отложений, а также горных пород и каменных артефактов. Эти минералы можно представить в виде миниатюрных часов. крошечные часы, которые можно «считывать» в контролируемых лабораторных условиях. Световой сигнал позволяет нам сделать вывод о возрасте слоя археологических отложений или артефакта. Чем больше света, тем старше образец », — говорит геолог. «В этом исследовании мы использовали новый подход и сосредоточились не на песчинках осадка, а — впервые — на самих каменных артефактах».

Разработка карьеров более 5000 лет назад

Из-за экстремальных экологических и климатических условий засушливые высокогорные районы Тибета считаются одним из последних регионов на Земле, которые были заселены людьми. Когда именно произошло заселение этой удаленной и довольно экстремальной среды, в течение последнего десятилетия было много научных споров. В 2017 году Майкл Мейер датировал знаменитые отпечатки человеческих ног и рук Чусанга в центральной части Тибетского плато возрастом от 8000 до 12000 лет. В текущем исследовании Мейер и его команда проанализировали археологические находки из южного Тибета в лаборатории OSL в Инсбруке: место раскопок Су-ре находится непосредственно к северу от массива Эверест-Чо-Ойю в так называемом грабене Тингри на высоте 4450 метров. Поверхностные артефакты особенно распространены в Тибете.

Чтобы датировать их, исследователь применил так называемую технику «датировки захоронений на каменной поверхности» и применил ее к артефактам на каменной поверхности. Этот метод определяет момент времени, когда каменный артефакт был выброшен людьми и, по крайней мере, частично засыпан землей. «С помощью нашего метода люминесценции мы можем заглянуть внутрь камня и создать непрерывный профиль возраста и глубины. Внутренняя часть камня никогда не подвергалась воздействию солнечного света, поэтому у нас есть насыщенный сигнал люминесценции и бесконечно высокий возраст. Однако, если Если поверхность горной породы подвергается воздействию дневного света в течение достаточно длительного времени, сигнал в верхних миллиметрах или сантиметрах породы будет стерт.Это происходит при раскалывании, при изготовлении каменного орудия, а также при последующем использовании артефакта людьми. Когда артефакт затем выбрасывается и, по крайней мере, частично погружен в отложения и защищен от света, сигнал люминесценции на поверхности этого артефакта перезаряжается. Измеряя этот зависящий от глубины сигнал люминесценции на поверхности горных пород, мы можем рассчитать возраст выброшенного артефакта с учетом динамики локальных процессов на земной поверхности. Такой подход позволяет нам напрямую датировать каменные артефакты, даже если они встречаются на поверхности », — поясняет Мейер. Анализ поверхностных артефактов из Южного Тибета выявил возраст от 5200 до 5500 лет. «Мы предполагаем, что находки артефактов на Су-ре связаны с разработкой карьеров на этом участке». В центральной части плато были обнаружены очень старые стоянки, однако в южной части Тибетского плато Суре в настоящее время является самым старым, надежно датированным стоянкой.

Для Майкла Мейера анализ этих тибетских артефактов — это только начало: «Этот метод, основанный на OSL, открывает новые перспективы в археологическом датировании и имеет большой потенциал также для памятников на других континентах, которые сохраняют каменные артефакты в благоприятных условиях», — заключает он. геолог.

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