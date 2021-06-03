Первые цифры: туристический сезон в Греции открыт

31.05.21 Автор Алексия Захариу

Сезон официально открылся с 14 мая, и, как сообщается, крупные туроператоры запустили чартерные рейсы. Уже 150 тысяч иностранных гостей, по данным Министерства туризма, прибыли в Грецию за этот период.

Тенденция прибытия туристов остается положительной. Все показывает, что этот год будет лучше, чем прошлый, при условии, что процесс вакцинации будет продолжаться стабильными темпами.

Однако, по мнению деятелей сферы туризма, сезон «по сути» стартует в июле. Есть спрос на туристические пакеты на июнь, однако основной объем бронирований направляется на вторую половину года, поскольку считается, что эпидемиологическое бремя еще больше снизится и будет меньше ограничений.

Первые заезды

По данным TUI Germany, в Грецию на отдых приехали уже первые 12 тысяч туристов. TUI fly начала полеты на Крит, Родос, Корфу, Кос и Пелопоннес с момента официального открытия туристического сезона. Наряду с Грецией растет спрос на Канарские острова, отмечают немецкие туроператоры.

Данные о туристическом потоке в международных аэропортах Южного Эгейского моря оптимистичны, что отражено в официальных сведения Fraport. С 13 по 23 мая аэропорты Южного Эгейского моря приняли более 250 международных рейсов, которые доставили на острова более 33 000 иностранных гостей.

Цифровой сертификат здоровья

Протокол въезда в Грецию предусматривает заполнение PLF за день до отъезда, получение свидетельства о вакцинации или ПЦР за 72 часа до полета, или свидетельство о выздоровлении.

В июне “зеленый пропуск COVID-19” активируется после соглашения Европейского парламента и государств-членов по соответствующему предложению, сделанному Грецией, цифрового «доказательства» того, что человек был вакцинирован или прошел диагностический тест с отрицательным результатом или же выздоровел от COVID-19.

Цифровой сертификат считается еще одним мощным оружием для роста туризма, так как способствует безопасному свободному перемещению граждан внутри ЕС во время пандемии.

Туризм в Греции: от “режима выживания” до пика роста

Режим выживания, в котором мы находились с начала пандемии, теперь заменяется ранним восстановлением туризма с июня. По мнению экспертов, за этим последует фаза позднего восстановления в 2022 году, чтобы достичь к 2023 году стадии взлета (пика роста) туризма.

В этом году бронирование делают в последнюю минуту. Об отдыхе на Санторини подумывают многие потенциальные посетители (что видно по поисковым системам), однако деятели в сфере туризма уверены, что потенциальные путешественники произведут бронирование как можно ближе к дате возможной поездки.

С начала июня, по мнению экспертов, будет видно, что количество бронирований растет в геометрической прогрессии, при условии, что вакцинация проходит гладко.

Основываясь на сегодняшних данных, поток туристов из Великобритании начнется, когда наша страна с оранжевого цвета изменится на зеленый (в плане эпидемиологической обстановки), о чем, как ожидается, будет объявлено 31 мая, а изменение вступит в силу с 7 июня.

Гостей из США, как предполагалось вначале, будет немного в этом году. Однако, учитывая темпы вакцинации в Америке, бьющие все рекорды, эксперты считают, что с июля, наконец-то, будет движение на островах.

Туристов из Китая не приходится ждать, поскольку там действует запрет на поездки.

Граждане Германии, похоже, постепенно начнут приезжать в Грецию с июля, как и французы, которые в настоящее время очень активно ищут направления для безопасного отдыха, останавливаясь на средиземноморской стране. При этом РФ и Балканы также начнут приезжать в Грецию с июля.

Цель – продлить сезон

Туристический сезон 2021 года начался с надежд и опасений. Первая цель – здоровье. Гостиничная индустрия готова к внедрению обновленных протоколов здоровья. Наблюдается большой интерес со стороны международного туристического рынка, который пока не выражается в бронировании.

Что касается туристического потока, то климат будет неопределенным до июля. Эксперты надеются, что с июля по октябрь – вот те четыре месяца, в которые пройдет туристический сезон этого года.

Цель – мини-продление сезона “надежд” до ноября, насколько это возможно, исходя из программ туроператоров.

Обязательное условие – выйти из «красного или оранжевого» цвета по эпидемиологическим данным. Однако необходимо, чтобы страна не только стала «зеленой», но и сохранила это эпидемиологическое преимущество перед конкурентами в сфере туризма, потому что, в конечном итоге, это будет определять туристический поток.

Ускорение национальной программы вакцинации, вместе с индивидуальной ответственностью за поддержание эпидемиологической ситуации в Греции на низком уровне, имеет решающее значение.

Опираясь на данные, имеющиеся в настоящее время, страна надеется достичь уровня турпотока в пределах 40% от показателей 2019 года.