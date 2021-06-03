 

Как волк по кличке Серый, спас маленького Колю

03.06.2021, 0:10, Разное
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Однажды осенью случилась беда и вот что произошло.

Маленькая, глухая сибирская деревенька рядом с дремучим лесом, которому ни конца ни края не было видно и в этой деревушке жил пятилетний мальчик, Коля.

У мальчика был единственный преданный друг, волк по кличке Серый. Родились они, можно сказать, в один день. Местный дурачок-выпивоха, Толик, принёс щенка на самые крестины мальчика. Отказаться от подарка в такой день, родители не осмелились.

Они взяли щенка, вручили Толику бутылку, на том и остались все при своём. Конечно же, тогда никто не мог и подумать, что этот маленький щенок, окажется волком и спасёт жизнь их сыну.

Время шло. Коля и Серый подрастали. Не разлей вода, были для всех односельчан Волк и ребёнок. Там где Коля, там и Серый, а там где Серый, там и мальчика ищи.

Однажды осенью случилась беда и вот что произошло.

На день рождения Колиной мамы, приехали родственники из города и волка, от греха подальше, закрыли в старом сарае.

Мальчик сильно огорчился этим обстоятельством, так как у него были совершенно другие планы на этот день, ему попросту хотелось поиграть со своим другом, Серым и обидевшись на родителей побежал в лес

Родители, которые были заняты гостями, заметили пропажу мальчика, только во второй половине дня. Обыскали всю деревню, но никто Колю не видел и только один старый грибник, вроде бы видел мальчика у леса, но точно не был уверен, так как зрение уже не то, что было ране.

Родители поискали по окраинам леса, обыскали все закоулки в небольшой деревне, но не нашли своего пяти летнего сынишку, а тем временем уже стемнело и стало прохладно.

У дома потерявшегося мальчика, стали собираться жители деревни и кто-то из них предложил, чтобы отпустили волка. Пусть ищет, хотя думали, что это бесполезно, не собака ведь он в самом деле.

Когда волка выпустили из сарая, Серый побежал в лес, а односельчане разделившись на группы отправились на поиски маленького мальчика.

Шли третьи сутки, после пропажи Коли. Родители и односельчане не прекращали поиски и вдруг, кто-то услышал волчий вой со стороны деревни.

Те, что были поближе к деревне, добрались первыми до деревни. Волчий вой доносился со двора, где жил пропавший Коля.

Добежав до туда, люди обнаружили следующую картину. Во дворе Колиного дома лежал обессиленный мальчик, а возле него сидел Серый с перебитыми задними лапами и громко выл, зовя на помощь.

Из леса, по влажной земле, тянулся след от волочения. Похоже, что волк, пока искал мальчика попал в капкан, поставленный браконьерами, но свои поиски не прекратил, а когда нашёл обессиленного друга, волоком, с перебитыми задними лапами, дотащил ребёнка до дома и позвал на помощь..

Люди бросились к ребёнку, но волк оскалил большие клыки и начал злобно рычать, не подпуская к своему другу людей.

Толпа шарахнулась в сторону и кто-то из них догадался, что волк не подпустит чужих и что надо срочно искать родителей мальчика, которые до сих пор были в лесу, но родители уже подбегали к мальчику, пробиваясь сквозь толпу.

Приехала кем-то вызванная скорая и отец мальчика, бережно занёс сына в машину к докторам и малыша увезли в больницу, где он и пролежал почти месяц.

Когда Колю выписали из больницы и привезли домой, его встретил его верный друг Серый, сильно хромая на задние лапы.

После этого случая, Серый и Коля привязались к друг другу ещё больше и не расставались до самой кончины Серого, которого Николай похоронил на окраине деревне и поставил небольшой памятник своему спасителю.

Вот такая произошла история с маленьким мальчиком и его другом волком и если она вам понравилась, поднимите палец вверх, комментируйте и не забудьте подписаться.



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