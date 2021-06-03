Российский врач определил роль витамина D в защите от коронавируса: “Задача – создать условия”

Российский врач Андрей Кондрахин недавно дал интервью отечественному радиоканалу “Радио 1”, в ходе которого пояснил об основных механизмах противодействия человеческого организма коронавирусу. В частности, эксперт определил роль витамина D в профилактике COVID-19.

Отправной точкой комментария российского медика стал тот факт, что в начале пандемии врачи всех стран настоятельно советовали населению выполнять прием витамин D в качестве, фактически, некоего лекарства против коронавируса, однако последующие исследования опровергли такую прямую функцию компонента. Со своей стороны Андрей Кондрахин пояснил, что витамин D вовсе не является медицинским препаратом против патогена, хотя и имеет немалое влияние на стимуляцию лимфатической системы. Более того, как подчеркнул терапевт, данный натуральный компонент не предназначается для излечения от какой-либо инфекционного заболевания. Единственной же его ролью, что подтвердили многолетние исследования, является то, что при возникновении разных вирусных заболеваний происходит улучшение выздоровления организма и работы лимфатической системы, а также реализуется стимуляция Т-лимфоцитов. “Его основная задача – создать условия, которые позволяют организму справляться с инфекционными агентами и очищаться от собственных поврежденных клеток. Но он никак не влияет на вирус”, – уточнил специалист.

Кроме того, Андрей Кодрахин предостерег слушателей от неправильного понимания употребления витамина D как гарантии появления мощного “щита” для иммунитета. По его мнению, важность уровня витамина D в структуре организма высока, в первую очередь, в плане формирования иммунного ответа на атаку вируса. “Но он не является ведущим, потому что это очень сложный механизм, в котором задействовано много факторов, среди которых и обеспеченность рядом других витаминов, и общее состояние организма, и много другое”, – резюмировал медик.

Источник: radio1.news