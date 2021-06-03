В Москве мошенники выманили $5 тыс. у ветерана, который сидел на параде рядом с Путиным

В конце мая пенсионеру на домашний телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Он убедил ветерана снять со счета деньги и передать их третьему лицу. Злоумышленник уверял, что это нужно для проведения оперативных мероприятий по задержанию с поличным мошенника.

Пронин обратился в полицию. Ведомство возбудило уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

В 2021 году Пронин сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным во время парада Победы на Красной площади. Он попал в кадр, когда Путин помог ему накинуть куртку.

“Дождь” писал, что Пронина призвали в армию в 1942 году, когда ему было 17 лет. Он воевал на Западном фронте и принимал участие в битве на Курской дуге. За это его наградили медалью “За отвагу”. В 1944 году Пронина демобилизовали из-за тяжелого ранения, полученного при форсировании реки Десны – осколки мины повредили позвоночник. 40 лет отработал в Центральном статистическом управлении при Совете министров СССР, дослужившись до начальника главного управления.

Сейчас он входит в состав Совета старейшин московского городского совета ветеранов, живет на окраине Москвы.

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