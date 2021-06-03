Лувр объявил о продаже мебельного гарнитура Людовика XIV бизнесмену из Геленджика

Директор Лувра Пьер Делашинель объявил о продаже мебельного гарнитура из стола, 8 стульев и 2 диванов, принадлежавших королю Людовику XIV, за рекордные 930 млн евро.

Покупателем стал пожелавший остаться неизвестным бизнесмен из Геленджика.

Мебель была изготовлена по личному приказу Короля-Солнце плотником из Марселя, которого после окончания работы ослепили, чтобы он не смог повторить свой шедевр. Предметы изготовлены из белого прованского дуба и обиты шёлком, которые Людовик получил в подарок от китайского императора.

Известно, что покупатель купил мебель в подарок своему лучшему другу, который имеет дачу под Геленджиком. Перед установкой предметы будут покрыты специальным слоем водостойкого лака, чтобы получить возможность устанавливать их в непосредственной близости от аквадискотеки.

– Мы нечасто продаём подобные вещи. Покупателями обычно становятся бизнесмены из Восточной Европы или Китая. Все вырученные от продажи гарнитура деньги пойдут на поддержку антикоррупционных расследований и развитие демократии в России и других странах. За отдельную плату мы можем рассмотреть вопрос о продаже также и жучков-короедов, предки которых жили в этих стульях ещё во времена Людовика, – сказал директор Лувра.

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