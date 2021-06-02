 

24 канал – на Украине планируют создать кибервойска

02.06.2021, 23:50, Новости дня
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На Украине появится новый вид войск — кибервойска. Как пишет «Телеканал новин 24», по словам секретаря украинского СНБО Алексея Данилова, вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие, поэтому Киев намерен работать в этом вопросе в сотрудничестве с киберцентром в литовском Каунасе.


Reuters

Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вскоре на Украине создадут новый вид войск — кибервойска. Как передаёт «Телеканал новин 24», во время встречи во время встречи с главным советником президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом данилов отметил, что актуальной в этом направлении является активизация сотрудничества в рамках киберцентра в литовском Каунасе.

«Вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие, и обмен опытом в этом вопросе является крайне важным», — заявил Алексей Данилов.

Со своей стороны Дариус Кулешюс поддержал предложение по усилению сотрудничества в сфере кибербезопасности между странами, а также заверил в неизменности поддержки Украины на пути к интеграции в НАТО и ЕС.



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