ФБР установило «закрывших» мясоперерабатывающие заводы в США хакеров

Представитель ФБР рассказал, кто стоит за кибератакой на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods.

В ФБР «приписали это нападение REvil и Sodinokibi». Ведомство сообщило, что «напряженно работает над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию», передает РИА «Новости».

Напомним, в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США, включая пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в стране. Хакеры, как сообщалось, могут находиться в России.