 

ФБР установило «закрывших» мясоперерабатывающие заводы в США хакеров

02.06.2021, 23:42, Новости дня
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Представитель ФБР рассказал, кто стоит за кибератакой на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods.

В ФБР «приписали это нападение REvil и Sodinokibi». Ведомство сообщило, что «напряженно работает над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию», передает РИА «Новости».

Напомним, в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США, включая пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в стране. Хакеры, как сообщалось, могут находиться в России.



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