 

Берлин призвал к сохранению украинского транзита газа

02.06.2021, 23:42, Новости дня
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Власти Германии считают, что при реализации проекта газопровода «Северный поток – 2» должен сохраниться и украинский транзит, сообщил МИД страны.

Комментируя заявление главы российского государства Владимира Путина об интересе к данному маршруту, МИД Германии указал на «недавнее высказывание официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта», согласно которому для Берлина важно, чтобы Украина «оставалась страной-транзитером», передает РИА «Новости».

Как указала немецкая сторона, Германия «интенсивно выступала за то, чтобы при европейском посредничестве РФ и Украина заключили новый договор о транзите». Берлин отметил, что в кабмине Германии «был уполномоченный по данной теме». Указанный договор «стал важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении», сообщил Зайберт.



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