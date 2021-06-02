Мнение: Обратно в тоталитаризм – товарищи из Лондона жгут напалмом! ВШЭ в доле!



Тут, не сказать, чтобы мимо меня прошел доклад великолепной английской конторы Chatham House (по Википедии, между прочим Королевский институт международных отношений), но в свете офигительных недавних событий – не грех подобное и вспомнить. Все-таки наши партнеры от души деградируют, смотреть не то, что приятно – хочется как в стрип-баре чего в кармашек засунуть или чего они там носят (не в стрип-баре, там ясно, а в Чатем-хаусе). Но, по порядку.

Это замечательное место якобы считается мозговым центром британской разведки. Правда, злые языки из той же Британии говорят, что как раз, все ровно наоборот и к серьезным исследованиям это место отношение имеет слабое. Но – конторка раскручена спецслужбами специально, а также считается пропагандистской структурой, используемой для информационных вбросов. Причем, даже более того, поговаривают, что туда после выхода на пенсию традиционно трудоустраиваются наиболее кукухой поехавшие бывшие разведчики и дипломаты. Чтобы так сказать и при деле, и дальше изливать дезинформацию в информационное пространство. Короче, напоминает современное "Эхо Москвы". Только наоборот. В смысле, у нас это дело работает, чтобы показать моральных уродов, а в Англии – технически, должно сеять фейки. Но.

Но, в этот раз, хотя зачем я вру, уже лет 10 – у товарищей промашка за промашкой. И хотя, не будем отрицать, на непуганных (или уже запуганных) европейцев это может и действует, но – для россиян… Впрочем, вот теперь – детали. Напоминаю.

На прошлом допросе нам уточняли, что:

1) Западные интервенции не дают права на их моральное осуждение. "Условный Запад" – сообщество стран, разделяющих общие ценности, а Россия – агрессор, угрожающий западному миропорядку.

Угу. Буквально с первого раза, мы молодцы, а вы – не молодцы. И, хрен поспоришь, лет 10 назад это бы прокатило, 20 лет назад я бы сам сейчас об этом говорил, но – времена поменялись. А потому, сколько угодно можно говорить, что вы крутые, красивые и молодцы – но вот беда, у вас танков стало сильно мало. А без танков, когда русские и китайцы поняли цену вашим словам – будет сложно.

2) Конфликт с Западом – естественное состояние России.

Э… а как же 90-е? Мы же с вами дружили? Но впрочем, спасибо, это к вопросу про пункт номер 1. Я говорил, что они деградируют?

3) Улучшать отношения с Россией не нужно. Лишняя трата времени.

А, действительно. Вот дядя Байден чота сначала Путина назвал "убийцей", а потом ломанулся искать встречи. Но вы сидите там у себя на острове, где уже денег стало сильно меньше, скоро территории начнут отваливаться, газа у вас итак не было, в общем – вы там держитесь. Повторюсь – это типа аналитический центр. Угу, так победят.

4) Санкции – это очень хорошо. Ими Запад демонстрирует свое единство.

Снова здравствуйте. Только мы тут помним, что Англия уже не в ЕС? Или вот Болгария возмутилась, что из-за ремонта "Турецкого потока" она теперь будет сильно больше за газ платить, хотя сама отказалась от "Южного потока"? Или напомнить, как вы всем Союзом своим кинули весной 2020 Италию и ездили туда российские военные медики? Нет, это отличный анализ, мы тут в России – приветствуем таких аналитиков! Наши, с "Эха Москвы" в такую дупу загнали местных "лучших людей" похожими агитками – что не останавливайтесь!

5) Лихие 90-е – не худшее время для России. Польша вот построила нормальную рыночную экономику, а Москва скатилась обратно к тоталитаризму.

Польша сейчас с Германии требует денег за… достройку "Северного Потока – 2", хотя все больше шансов, что снова, как в старые добрые времена получит по морде. Причем, кстати, некоторые польские эксперты уже орут, что их предали США (Ничего не напоминает? Ну,там, кто не скачет, тот москаль?).

Да, хрен поспоришь, для кого-то 90-е были очень не худшим временем, да не даст мне соврать прекрасная Ксения Анатольевна Собчак. Да и в Польшу вваливали, как не в себя, делая из нее витрину.

Вот только в Прибалтике уже заводы почти все закрылись, а теперь разбирают железную дорогу. Не знаю, как там будет в Польше, но с яблоками говорят, как-то за эти 7 лет, после потери российского рынка – лучше не стало.

Что же до Путина. Без него, из песни слов не выкинешь, демократия была. Теперь вот, при тоталитаризме, машину вечером не поставишь в свой двор, путевки все разобрали в Сочи, пока в Турцию не пускают, домов понастроили, пробки автомобильные кругом, в квартире некуда третий телевизор повесить – но с диктатурой беда. Уверен на 146% – сейчас референдум объяви – народ захочет еще больше. Мы ж тут дикие.

И там еще буран пунктов, только страниц в докладе 113, но почему-то ничего нет из следующих нюансов.

1) Выяснилось, что уже и Дания помогала Штатам прослушивать Меркель. Что там про диктатуру?

2) Или немецкая газета "Die Welt" криком кричит, что у России и Китая военный союз, а в докладе – нам объясняют, что Пекин и Москва сами поругаются…

3) Плюс, из ржаки, нам значит отказывают в "проекции влияния на соседние страны" – типа это нарушает их суверенитет, а вот когда Белоруссия посадила самолет РайнЭйр – вони было до небес. Причем, за последние несколько дней также самолеты посадили этой же компании в Ирландии, если верно помню, и Берлине – но это другое, поэтому тишина и Скрипали с косами стоят. Ну-ну.

В общем, оно на самом деле читается как комиксы, если бы не еще один прекрасный нюанс. Пристегнитесь.

Соавторами, вот, никто не делает секрета – этого так сказать, документа – являются сотрудники ВШЭ Екатерина Шульман и Николай Петров. Что наводит на самое интересное.

Во-первых, с учетом репутации Чатем-хауса, получается, что кое-кто – не будем пальцем показывать, по факту, откровенно, считай, работает на английскую разведку? Хотя, после того, как Навальный стал ЛИЧНЫМ ГОСТЕМ МЕРКЕЛЬ – это кого-то удивляет? Сюрприз-то в другом.

Во-вторых, с учетом уже репутации нашей "либерды" – шансов у Чатем-Хауса повысить свой уровень или хотя бы вывести его из отрицательной зоны – сильно близко к нулю. И тоже, за примером ходить далеко не надо – непобедимое ФБК развалилось за квартал. А оставшиеся замы Алеши сейчас делают все, чтобы остальные таракашки разбежались как можно быстрее. Да и самое либеральное движение в России тоже как бы воздуха не озонирует.

Так что я за Россию спокоен. А вот за королевство бабы Лизы теперь – не поручусь.

Счастья вам.

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