Мнение: Секретный допрос

В Пресненском районном суде Москвы на процессе по «делу Захарченко» сегодня допросили Петра Чувилина.

Надеялся услышать, что наконец-то будет приоткрыта тайна, откуда в квартире, связанной с Захарченко, появились залежи бесхозных денег. Но, увы, перед допросом Чувилина прокурор заявил ходатайство о допросе свидетеля в закрытом режиме, мол, Чувилин опасается за свою жизнь. Прокурор даже зачитал постановление, вынесенное 8 октября 2018 года, по которому Чувилин был взят под госзащиту.

Странно, что Чувилин уже 2,5 года под защитой. Дело в том, что в 2019 году я несколько раз встречался с ним. Хотел убедить поговорить «под видеозапись» вот для этого фильма про бывшего шефа Петра Чувилина – Германа Горбунцова:

Но, увы, убедить Чувилина мне не удалось. Пришлось использовать аудиозаписи…. А вот охраны рядом с Чувилиным не было. Или она пряталась где-то в кустах?

К слову, находясь под госзащитой, летом 2019 года Чувилин слетал в Лондон, где встречался с Горбунцовым (на снимке сидит Горбунцов, Чувилин стоит).

Мне интересно, как обеспечивалась госзащита Петра Чувилина, когда он находился в Лондоне?

Впрочем, куда больше мне интересно, что такого сенсационного мог рассказать сегодня в суде Чувилин, что его допрос засекретили?

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