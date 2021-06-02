 

Мнение: Секретный допрос

02.06.2021, 23:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Пресненском районном суде Москвы на процессе по «делу Захарченко» сегодня допросили Петра Чувилина.

Надеялся услышать, что наконец-то будет приоткрыта тайна, откуда в квартире, связанной с Захарченко, появились залежи бесхозных денег. Но, увы, перед допросом Чувилина прокурор заявил ходатайство о допросе свидетеля в закрытом режиме, мол, Чувилин опасается за свою жизнь. Прокурор даже зачитал постановление, вынесенное 8 октября 2018 года, по которому Чувилин был взят под госзащиту.

Странно, что Чувилин уже 2,5 года под защитой. Дело в том, что в 2019 году я несколько раз встречался с ним. Хотел убедить поговорить «под видеозапись» вот для этого фильма про бывшего шефа Петра Чувилина – Германа Горбунцова:

Но, увы, убедить Чувилина мне не удалось. Пришлось использовать аудиозаписи…. А вот охраны рядом с Чувилиным  не было. Или она пряталась где-то в кустах?

К слову, находясь под госзащитой, летом 2019 года Чувилин слетал в Лондон, где встречался с Горбунцовым (на снимке сидит Горбунцов, Чувилин стоит).

Мне интересно, как обеспечивалась госзащита Петра Чувилина, когда он находился в Лондоне?

Впрочем, куда больше мне интересно, что такого сенсационного мог рассказать сегодня в суде Чувилин, что его допрос засекретили?

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.03 / Жизненные цели Аланы Мамаевой – Личное мнение

28.05 / Певец Ашер станет отцом в четвертый раз

18.07 / Диетолог Ирина Лизун рассказала о последствиях тренда на употребление узкого спектра пищи

06.10 / Магия “Страны Коктебель”: где производится известный на всю Россию коньяк

23.11 / Княгиня Шарлен поделилась новыми портретами князя Альбера II и детей

05.03 / Уровень заражения COVID-19 среди детей может быть существенно выше, чем считалось

17.05 / Amazon делает свой сервис потоковой передачи музыки без потерь бесплатным обновлением

31.08 / Мнение: Что подарить человеку с автоматом на День Рождения?

19.11 / Ученые рассказали, насколько быстро вирус SARS-CoV-2 станет устойчивым к вакцине

26.01 / Доктор напомнила, как уберечься от рака шейки матки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика