Германия не одобрит полеты российских авиакомпаний

…пока Росавиация не согласует рейсы Lufthansa в обход Беларуси.

Авиационные власти Германии отказываются согласовывать рейсы российских авиакомпаний, так как РФ не выдает разрешения для рейсов Lufthansa в обход Беларуси. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на ответ Минтранса ФРГ.

«Российский регулирующий орган Росавиация не выдал своевременное разрешение на полеты Lufthansa на июнь <…> На основании принципа взаимной практики федеральное управление гражданской авиации ФРГ (LBA) не выдавало никаких дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний», — заявили в министерстве.

Там добавили, что 1 июня из-за отсутствия разрешений у «Аэрофлота» отменились три рейса в ФРГ, а 2 июня — четыре рейса. Кроме того, отменены полеты бортов S7.

«Как только российская сторона предоставит разрешение Росавиации на рейсы Lufthansa, будут одобрены и рейсы российских компаний»,

— говорится в ответе Минтранса Германии.

В среду германская авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт-на-Майне и обратно из-за отсутствия разрешений властей РФ на пролет в обход Беларуси.

Российская S7 также отменила рейсы в Берлин в Москву на 1 июня, так как Берлин не выдал разрешений.

Французская AirFrance уже три раза за последнее время отменяла рейсы из Парижа в Москву из-за отказа РФ согласовать маршрут в обход Беларуси. Росавиация впоследствии предупредила зарубежные авиакомпании о возможном увеличении времени на получение разрешений на пролет через Россию, если они совершают рейсы, минуя территорию Беларуси.

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Сложности в согласовании международных полетов связаны с инцидентом 23 мая, когда самолет авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о «минировании». Это произошло по требованию белорусских диспетчеров в сопровождении истребителя. На борту находился сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, жительница РФ Софья Сапега. Обоих задержали белорусские силовики, девушку арестовали на два месяца. Из-за инцидента многие западные страны решили запретить европейским перевозчикам строить маршруты через Беларусь и ограничить полеты белорусских авиакомпаний.

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