Самый страшный в мире банк крови: Детский концлагерь Саласпилс

Сюда привозили детей, чтобы выкачать у них кровь.

Саласпилс – пожалуй, самый жуткий из фашистских концлагерей. За три года его существования здесь убили и замучили до смерти тысячи детей. Это было не просто лагерь смерти – это был банк крови. Её выкачивали из маленьких узников, пополняя запасы немецких госпиталей. Изможденные и заморенные голодом малыши, некоторым из которых не было еще и пяти лет, цинично рассматривались как живые контейнеры, полные крови, либо как объекты медицинских экспериментов.

Изначально его строили для евреев

Лагерь начали строить в Латвии в октябре 1941-го. Рядом располагался поселок Саласпилс – отсюда и одноименное название, которое получил лагерь в народе, хотя официально он именовался Кайзервальд. Строили его евреи, в том числе из Рижского гетто.

Концлагерь Саласпилс. Взрослые узники возле барака, декабрь, 1941. /Фото:mywebs.su

Руководитель эйнзатцгруппы «А», Шталекер в своем отчете начальству сообщал: «С декабря 1941 года из рейха […]поступает транспорт с евреями. Из них 20 тысяч направлены в Ригу […] В строительстве лагеря участвуют все евреи и […] этой весной все эвакуированные евреи, которые переживут зиму, могут быть собраны в этом лагере».

Как позже показал на суде генерал СС Йекельн, еженедельно в концлагерь прибывало по два-три эшелона с евреями. В каждом – примерно тысяча человек. «Мы расстреляли, предположительно, около 87 тысяч евреев, прибывших в лагерь Саласпилс из других стран», – уточнил он.

Для детей в лагере были отведены отдельные бараки. С конца весны 1942-го в Саласпилсский лагерь стали доставлять латышских антифашистов и пленных советских бойцов, а затем и цыган. Иногда сюда специально привозили из других концлагерей советских пленных на расстрел.

С узниками здесь не церемонились. /Фото:mywebs.su

Кровь выкачивали из детей до последнего

Хотя официально Латвия не признает факта столь массового убийства детей в Саласпилсе, сохранилось немало воспоминаний очевидцев и других доказательств этим общеизвестным преступлениям.

В основном сюда привозили малышей из Белоруссии и северо-западных областей России – Псковской, Калининской, Ленинградской.

«Лагерь трудового воспитания» (так официально в документах именовался Саласпилс) на самом деле был банком крови и местом проведения изуверский медицинских экспериментов. В этом так называемом «трудовом» лагере держали и двух-, и трёхлетних детей, и даже грудничков. Вместо имени у каждого ребенка был номер, выбитый на жетоне.

Более чем за три года существования концентрационного лагеря было выкачано в общей сложности три с половиной тысячи литров детской крови. В большинстве случаев её брали до тех пор, пока ребенок не умирал. Кровь эта была нужна офицерам СС, поправлявшим свое здоровье в госпиталях.

Момент, когда в бараке появлялся немец в белом халате и выкладывал на столе свои медицинские инструменты, был для каждого маленького пленника самым страшным. Врачи-изверги приказывали детям лечь и вытянуть руки. Большинство ребят покорно слушались, а тех, кто отказывался, крепко привязывали к столу и выкачивали кровь насильно. Обессиленных детей, которые выглядели уже умирающими, уносили из барака – как правило, чтобы сжечь в лагерной печи либо убить и бросить в общую канаву. Остальных оставляли, чтобы потом производить забор крови снова и снова.

Кроме того, известно, что в Саласпилсе на детях испытывали всевозможные яды, добавляя малышам в пищу мышьяк, делая им смертельные инъекции либо отправляя узников в газовые камеры. Некоторым подопытным фашистские врачи ампутировали конечности.

Семь тысяч погибших детей

Согласно статистике, из 12 тысяч советских детей, используемых в лагере Саласпилс в качестве доноров, погибло больше половины, однако фашисты всеми силами постарались скрыть следы массовых убийств.

Известно (опять же из показаний фашистов на суде), что под руководством сотрудника гестапо Блобеля было уничтожено множество массовых захоронений пленных – в том числе узников Саласпилса. Заметая следы, фашисты раскапывали могилы и сжигали тела. Для таких раскопок использовали труд евреев, которых по окончании работ также убивали и сжигали.

Осенью 1944-го при наступлении советских войск концлагерь Саласпилс (опять же, чтобы замести следы) фашисты уничтожили, а его персонал (немцев и латышских полицейских) спешно эвакуировали.

В честь погибших детей и взрослых после войны открыли мемориал. /Фото:.twimg.com

Согласно акту судмедэкспертизы массовых детских захоронений концлагеря Саласпилс (28. 04. 1945), в 54 оставшихся на его территории могилах было обнаружено 632 тела. Из них 114 малышей – грудного возраста, 106 – дети от года до трех лет, 91 – от трех до пяти лет, 117 – от трех до восьми…

В память о погибших детях-донорах и других убитых в Саласпилсе после войны был установлен мемориал. Кажется, что в этих местах до сих пор витают души маленьких изможденных узников, отдавших свою кровь фашистским изуверам.