Ученые назвали необходимое для снижения риска диабета количество потребляемых фруктов

Австралийские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние потребления фруктов на организма людей. Выяснилось, что на снижение риска возникновения диабета второго типа влияет не только факт употребления указанных продуктов, но и включаемое в пищевой рацион их количество.

В процессе научной работы ученые, представляющие Университет Эдит Коуэн (Перт, Австралия), провели анализ данных 7675 жителей Зеленого континента, содержавшихся в результатах исследования, которое ранее провел Институт сердца и диабета Бейкера. Отмечается, что исследуемые предоставляли информацию о потребляемых ими фруктах и фруктовых соках в количественном выражении, также в учет бралась динамика развития диабета среди участников в последующую пятилетку. В результате было установлено, что те, кто регулярно включали в свой рацион фрукты в достаточном количестве, обладали весьма невысоким риском заболеть диабетом. “Мы обнаружили, что люди, которые потребляли около двух порций фруктов в день, имели на 36% меньший риск развития диабета второго типа в течение следующих пяти лет, чем те, кто потреблял менее половины порции фруктов в день”, – уточнил один из авторов исследования, доктор Никола Бондонна. Примечательно, что употребление фруктовых соков на опасность развития заболевания фактически не влияло. Данный факт медики связали с тем, что в соках преимущественно содержится существенно больше сахара и меньше клетчатки, чем в цельных фруктах.

Исследователи подчеркнули, что между маркерами чувствительности к инсулину и количеством употребляемых фруктов имеется прямая связь, заключающаяся в меньшей выработке инсулина для снижения уровня глюкозы в крови у любителей этих полезных плодов. Важность именно такой зависимости, по словам специалистов, заключается в сопротивляемости организма гиперинсулинемии, способной повредить сеть кровеносных сосудов и спровоцировать таким образом не только диабет, но и ряд других опасных заболеваний – гипертонию, ожирение или болезни сердечно-сосудистой системы.

Ученые признали, что до конца четкий механизм влияния фруктов на чувствительность к инсулину пока не изучен, однако в качестве причины такого позитивного эффекта видят синергетическое сочетание разных компонентов, и в первую очередь – флавоноидов. “Помимо высокого содержания витаминов и минералов, фрукты являются отличным источником фитохимических веществ, которые могут повышать чувствительность к инсулину, и клетчатки, которая помогает регулировать выброс сахара в кровь, а также помогает людям дольше чувствовать сытость. Кроме того, большинство фруктов обычно имеют низкий гликемический индекс, что означает, что сахар фрукта переваривается и усваивается организмом медленнее”, – резюмировали специалисты. Материалы исследования былыи опубликованы в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Источник: ria.ru