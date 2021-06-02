Ученые открыли мутация коронавируса, с которой началось заражение людей

Немецкие исследователи открыли мутацию коронавируса, с которой началось заражение людей. Единственная трансформация превратила обычный вирус в смертельно опасное заболевание.

Немецкие биологи исследовали факторы, с которых началось распространение коронавируса среди людей. Как известно, этот тип микроорганизма мирно сосуществовал на планете с человеком, паразитируя в организмах разного рода животных. В ходе работы исследователи Ульмского университета смогли найти мутацию, давшую старт пандемии летального заболевания. Как пишет профильное издание BioRxiv, в настолько опасную форму коронавирус перешел в форму из-за определенной мутации.

Однако долгое время ее не могли выявить, чтобы установить точный тип изменений, произошедший в патогенах. Как оказалось, из-за такой деформации была изменена структура ключевого белка SARS-CoV-2. Именно такой процесс и позволяет вирусным частицам проникать в здоровые клетки. Молекулярные биологи считают изменение оболочки Covid-19 позволяет SARS-CoV-2 соединиться с мембранами клеток человеческого организма, попадая в них. Причем по структуре новый коронавирус схож с вирусом RaTG13, присущим летучим мышам. При этом он не способен «пробить» защиту человеческих клеток.

Одна точечная мутация T403R, которая характерна штаммам SARS-CoV-2, может кардинально менять заразность заболевания. Предок этого часто встречается у восточноазиатских летучих мышей, и только вследствие изменений он смог «перепрыгнуть» на кошек, собак и остальных млекопитающих, перешагнув межвидовый барьер. Заражать людей коронавирус смог благодаря мутации T403R, деформировавшей структуру S-белка. Дальнейшие исследования помогут найти ответ на вопрос о времени и причинах такой трансформации.

Источник: nauka.tass.ru