“Европейская солидарность” в Харькове работает на Терехова – экс-депутат горсовета

В частности, отвечая на вопрос о том, проводились ли какие-либо переговоры с “Европейской солидарностью” о выдвижении единого кандидата от демократических сил, Маринин сказал: “Ко мне никто не обращался. Но люди, которые участвуют в этом процессе, рассказали мне, почему меня никто не приглашал. Отговорка довольно глупая: потому, что я беспартийный, а они якобы собирают демократические партии для объединения. То есть если человек беспартийный – значит, он не может быть поддержан политическими демократическими силами на выборах мэра Харькова”.

По его мнению, реальная причина в том, что “Европейская солидарность”, которая инициировала выдвижение единого кандидата, “не работает на реальное объединение”.

“Очевидно, что ЕС работает на Терехова. Потому в итоге их объединение вокруг единого кандидата будет либо профанацией, и они снова выдвинут какого-то технического кандидата типа Олега Абрамичева, который был на прошлых выборах мэра от ЕС, либо не выберут никого и опять пойдут несколькими колонами на выборы”, – отметил Маринин.

Он также уверен, что на выборах партия Порошенко “будет играть только на Терехова”.

“Потому что Терехова поддерживает беглый российский олигарх и друг покойного Геннадия Кернеса Павел Фукс, которому Порошенко в свое время дал украинское гражданство. И я больше чем уверен, что Порошенко не интересует Харьков как таковой. Его интересует хороший результат на предстоящих президентских выборах от Харькова. И я уверен в том, что Фукс ему это пообещал при мэре Терехове”, – считает Маринин.

Контекст:

Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей.

Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии). В ночь на 17 декабря 2020-го Кернес скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Маринин также заявлял о намерении баллотироваться на должность мэра Харькова.

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