Дочь Кушнарева стала ректором Харьковского университета имени Каразина

За Кагановскую проголосовало 1166 человек, а за второго претендента, доктора физико-математических наук, декана физико-технического факультета Игоря Гирку – 940 человек. 84 избирателя не поддержали ни одного кандидата.

https://www.facebook.com/Karazin.University/posts/4114562621916448

Кагановскую поздравила с избранием генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она отметила, что впервые в истории Каразинского университета его возглавит женщина.

“Эта хрупкая женщина умеет руководить, побеждать, несмотря на все, и несет в себе большой потенциал”, – охарактеризовала Венедиктова новую руководительницу ХНУ имени Каразина.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/4382694135076821

Кагановская – 1975 года рождения, дочь известного политика (бывшего харьковского мэра и губернатора, главы Администрации Президента) Евгения Кушнарева. Окончила Национальную академию юридических наук имени Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины. Была депутатом Харьковского городского совета.

Возглавляет юридический факультет ХНУ имени Каразина последние 17 лет, с момента восстановления юридического факультета в структуре вуза в 2004 году.

Контекст:

Харьковский национальный университет – один из старейших университетов Восточной Европы, отмечается на сайте вуза. Основан в ноябре 1804 года по инициативе просветителя Василия Каразина. В нем учились и работали три лауреата Нобелевской премии – биолог Илья Мечников, экономист Семен Кузнец, физик Лев Ландау. За годы существования университет окончили более 130 тыс. человек. Отмечается, что от него происходят многие другие высшие учебные заведения Харькова. Сейчас в ХНУ 21 факультет, на которых учится около 16 тыс. студентов и слушателей, 400 аспирантов, работает до 1500 преподавателей и научных сотрудников. В состав университета входят НИИ химии, биологии, астрономии.

О том, что доктор социологических наук Виль Бакиров, который занимал пост ректора ХНУ более 20 лет, планирует уйти с должности, стало известно 22 февраля – он озвучил свое решение в ходе заседания ученого совета вуза, сообщалось на сайте университета. Бакиров пояснил, что в сумме со временем на должностях декана и первого проректора – это “почти 30 лет административной работы, которая сама по себе никогда не была для меня источником счастья и вдохновения, всегда стимулировала мечту поработать когда-нибудь просто профессором”.

На должность ректора претендовали четыре кандидата – в первом туре отсеялись доктор физико-математических наук, декан физического факультета Руслан Вовк и доктор физико-математических наук, декан радиофизического факультета Сергей Шульга.

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