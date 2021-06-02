Зеленский подал в Раду законопроект об олигархах, Милованов стал главой набсовета “Укроборонпрома”. Главное за день

Законопроект об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня внес в Верховную Раду проект закона о статусе олигархов. Текст пока не обнародован, хотя ожидалось, что это произойдет до 30 мая.

В Офисе президента сообщили, что в случае, если законопроект примут в Раде и соответствующий закон вступит в силу, он будет действовать 10 лет. По информации парламентариев, в президентской инициативе есть норма о создании реестра олигархов, туда будут вносить лиц, которые соответствуют трем из четырех критериев.

Законопроект об обороте марихуаны

Представители трех парламентских фракций (“Слуга народа”, “Европейская солидарность” и “Голос”), а также внефракционные нардепы зарегистрировали в Раде проект закона, который предусматривает введение в Украине “ограниченного, прозрачного и контролируемого оборота каннабиса в медицинских и научных целях”.

Милованов стал главой набсовета “Укроборонпрома”

Экс-министр экономики и внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов сообщил сегодня, что накануне состоялось заседание обновленного наблюдательного совета “Укроборонпрома”. Милованова на нем избрали главой набсовета.

Волкер объяснил, лоббирует ли он интересы “Северного потока – 2”

Сегодня вышло интервью советницы министра энергетики, экс-советницы главы правления “Нафтогазу” Елены Зеркаль, в котором она заявила, что бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер работает в компании, которая лоббирует интересы “Северного потока – 2”.

Она сказала, что дипломат входит в число лиц, которые работают “против Украины, за Германию и Россию” в вопросе “Северного потока – 2”.

Волкер подтвердил, что работает в компании, которая занимается лоббированием интересов “Северного потока – 2”, но заявил, что не приобщен к этой деятельности. “Мое отношение к “Северному потоку” хорошо известно и имеет достаточно подтверждений: я являюсь противником этого проекта”, – подчеркнул дипломат.

Лукашенко “де-факто признал” террористов “ЛНР”

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко согласился, чтобы боевики “ЛНР” допросили задержанного в Минске белорусского оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, и пригласил для этого боевиков в Беларусь. Он сказал, что “в Донбассе возбуждено уголовное дело” против Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Действия Лукашенко “можно рассматривать как де-факто признание” террористической организации “ЛНР”, отметил украинский журналист, представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

Украина в случае, если Беларусь допустит боевиков к Протасевичу, перейдет к конкретным действиям по отказу от Минска как от площадки для переговоров ТКГ, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Кабмин назначил двух заместителей главы Минздрава

Правительство назначило заместителями министра здравоохранения нынешнего и.о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина и заместителя директора департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерскому учету и финансовой отчетности Минздрава Петра Емца.

Кузин также заменил Виктора Ляшко, который недавно стал главой Минздрава, на посту главного санврача Украины.

Эксклюзивы “ГОРДОН”

2 июня на сайте “ГОРДОН” вышли эксклюзивные интервью главреда “Украинской правды” Севгиль Мусаевой и главы Госспецсвязи Юрия Щиголя, блоги неонатолога Елены Костюк и проректора Киевского национального университета культуры и искусств Инны Костыри, а также стихотворение российского поэта Александра Бывшева.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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