Кабмин Украины будет напрямую координировать работу Бюро экономической безопасности

Это следует из постановления Кабмина № 547, подписанного премьер-министром Денисом Шмыгалем 31 мая.

Постановлением № 547 Камбин внес изменения в постановление № 510 о создании БЭБ, которое приняли 12 мая. Теперь в схеме направления и координации деятельности центральных органов исполнительной власти будет указано, что Кабин напрямую координирует работу Бюро.

В первом постановлении говорилось, что, согласно схеме, деятельность БЭБ координирует министр финансов.

Таким образом постановление о создании БЭБ привели в соответствие с законом о Бюро экономической безопасности, в котором сказано, что деятельность новосозданного органа координирует Кабмин.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О Бюро экономической безопасности Украины” 22 марта этого года.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции, говорили в Офисе президента Украины.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Он будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.

Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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