Мнение: ГУЛАГ наяву. 2021

ГУЛАГ наяву. 2021

Как и обещал, новый пост из цикла "ГУЛАГ наяву". Как обычно берем актуальную статистику по заключенным в республиках бывшего СССР, складываем, сравниваем с численностью заключенных при товарище Сталине, смотрим, сравниваем, отмечаем тенденции.

Считаем сидящих в тюрьмах и лагерях. Сидящих в СИЗО не считаем (хотя на той же Украине сидящие в СИЗО это дополнительно почти 33% по сравнению с сидящими).

Цифры для удобства округлены в большую или меньшую сторону, что не влияет серьезно на порядок цифр.

1. Россия – 478 000 – 891 000 в 2009

2. Украина – 53 000 – 148 000 в 2009

3. Белоруссия – 33 000 – 38 000 в 2009

4. Туркмения – 31 000 – 16 000 в 2009

5. Казахстан – 30 000 – 50 000 в 2009

6. Узбекистан – 23 000 – 50 000 в 2009

7. Азербайджан – 21 000 – 19 000 в 2009

8. Киргизия – 10 000 – 10 000 в 2009

9. Таджикистан – 10 000 – 20 000 в 2009

10.Грузия – 9 000 – 18 000 в 2009

11. Молдавия – 7000 – 8000 в 2009

12.Литва – 6000 – 9000 в 2009

13.Латвия – 3000 – 7000 в 2009

14.Эстония – 2000 – 3000 в 2009

15.Армения – 2000 – 6000 в 2009

Итого, на 2021-м год в республиках бывшего СССР в тюрьмах и колониях отбывают срок 718 тыс. человек (плюс-минус 2-3 тыс. за счет округлений).

В 2009-м году эта цифра равнялась 1 291 000 человек https://colonelcassad.livejournal.com/27363.html

В 2018-м году эта цифра сократилась до 883 000 человек https://colonelcassad.livejournal.com/4368052.html

Таким образом, можно отметить устойчивую тенденцию к снижению численности заключенных в тюрьмах и колониях на территории бывшего СССР.

Россия с одной стороны является лидером по общему числу заключенных, но в тоже время она является лидером по снижению численности заключенных в абсолютных цифрах и как грозится ФСИН, к 2030-му году вообще планируется уменьшить численность заключенных до 300 000 человек.

На Украине число заключенных сократилось почти в трое. Также как и в Армении.

Белоруссия, несмотря на крики про ужасные репрессии, в целом также демонстрирует тенеднцию к снижению численности заключенных, хотя и не столь яркую, как в ряде других случаев.

Из тренда выпадают Туркмения и Азербайджан, где число заключенных с 2009 года выросло.

Что удивило – рост посадок в Туркмении и всего 2000 заключенных в Армении.

Ну а ниже, сидельцы ГУЛАГа.



1917-1935



1936-1991

В целом, текущие цифры плюс/минус идентичны населению ГУЛАГа 1934-1935 или 1960-го года.

Через 3-4 года вернемся к этому посту и проверим тенденцию.

PS. Жертвы гендерных ГУЛАГов на Украине до сих пор не подсчитаны.

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