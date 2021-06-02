Мнение: Кэшбек 50% за импортозамещение в ИТ, проблемы с инновациями в СССР и отставание в микроэлектронике

1. Смелая инициатива от Минпромторга. В ведомстве заметили, что россияне не проявляют достаточного рвения в переходе на отечественный хард и софт, даже когда наши продукты сравнимы по качеству с иностранными аналогами. Оно и неудивительно: люди или пользуются тем, чем привыкли, или приобретают то, что агрессивно рекламируется. Вот какой выход придумали чиновники:

https://lenta.ru/news/2021/05/30/minpromtorg/

В Минпромторге предложили возвращать половину затрат россиян при переходе на отечественные электронные комплектующие и программное обеспечение. О планах ведомства сообщил заместитель главы министерства Василий Шпак на форуме «Интеллект машин и механизмов». Его слова передает ТАСС.

«Эту субсидию мы планируем направлять в сторону потребителей. Там мы готовы субсидировать до 50 процентов по затратам в части перехода на отечественные решения как с точки зрения железа, так с точки зрения софта», — заявил Шпак.

По словам замглавы министерства, в планах Минпромторга есть и субсидирование разработки по внедрению искусственного интеллекта. Оба предложения проходят «окончательное согласование в федеральных органах исполнительной власти», добавил он.

То есть, за те же деньги можно будет или купить в два раза больше отечественного ПО и техники, либо приобрести необходимые вам вещи вдвое дешевле. Звучит неплохо.

2. Познавательное видео, в котором объясняется, почему СССР отставал по инновациям от Запада, и почему многие (порой прорывные) советские изобретения пошли в массовое производство не у нас, а за рубежом:

https://www.youtube.com/watch?v=H9Wn1_KpQ6c

Если кратко, то основная причина в частной собственности, которую в СССР жёстко подавляли и ограничивали.

В экономике, где много частных собственников с приличным капиталом, больше центров принятия решений и больше стимулов к конкуренции. Инновации – рискованная сфера деятельности, в которой неизбежны потери и провалы. Чиновники рисковать не любят, так как за провалы их увольняют, а за успехи награждают похлопыванием по плечу. В частном бизнесе риск и награда более соразмерны, поэтому частные бизнесмены вкладываются в инновации гораздо охотнее.

3. Читатель alex_garad рассчитывает, насколько именно СССР отставал от США в области микроэлектроники:

https://olegmakarenko.ru/2145940.html?thread=804563860#t804563860

«Когда я только начал приобщаться к ИТ в позднесоветское время, когда и слова-то такого не знали, были популярны дискуссии на тему, насколько мы отстаём от США в этой области. Вопрос осложнялся тем, что непонятно было, относительно каких точек мерить это отставание. Кто-то называл 5-10 лет, кто 10-15, но, в общем, было понятно, что всё это «разговоры в пользу бедных».

Сегодня, с многодесятилетним опозданием я нашёл одну такую точку в книге «Как сдвинуть гору Фудзи?». Цитирую:

«Первой продукцией Microsoft была версия компьютерного языка BASIC для компьютера Altair 8800, который любители сами собирали из набора деталей».

У нас первый самосборный компьютер был вроде «Радио-86РК».

Altair 8800 – 1975г., Радио-86РК – 1986.

Получается – минимум 11 лет. Почему — минимум? Радио-86РК собирался на том же процессоре, что и Altair 8800, понятное дело не оригинальном, а цельнотянутом.

Сюда не грех бы приплюсовать время, необходимое для появления своего микропроцессора, но советская промышленность тогда уже прочно встала на рельсы копирования западных разработок. В лучшем случае это было бы долго.

Собственно, это уже и неважно.

Для меня было удивительно прочитать, что у американцев тоже был этот период — персоналки собирали своими руками, прежде чем их вытеснили компьютеры фабричной сборки.»