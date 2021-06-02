 

В Москве объявили в розыск охотника на геев

02.06.2021, 22:42, Разное
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Басманный суд Москвы объявил в розыск россиянина, который еще 29 июня 2019 года напал на двух молодых людей воле здания Курского вокзала, передают “Вести Подмосковья”. Мужчина бросился с ножом на двух геев. В результате один из них погиб. Суд присяжных не смог определиться с виновностью убийцы. Их оправдательный приговор затем отменил Мосгорсуд. Обвиняемый на заседания являться перестал и теперь его ищут.



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