Кто угодно может получить суперслышание

Люди могут слухом наблюдать, что и где что-то происходит вокруг них, пока звуковые частоты находятся в диапазоне от 20 Гц до 2000 Гц. Исследователи из Университета Аалто разработали новую звуковую технику, которая позволяет людям также слышать ультразвуковые источники, генерирующие звук на частотах выше 20 000 Гц, с одновременным восприятием их направления. Результаты опубликованы в Научные отчеты 2 июня 2021 г.

«В нашем исследовании мы использовали летучих мышей в их естественной среде обитания в качестве источников ультразвукового звука. С нашей новой техникой мы теперь можем слышать направление движения летучих мышей, что означает, что мы можем отслеживать летучих мышей в полете и слышать, где они находятся — мы, по сути, даем себе супер-слух », — говорит профессор Вилле Пулкки из Аалто. Университет.

Раньше для прослушивания летучих мышей использовались небольшие устройства, но предыдущие версии не позволяли слушателям определять местонахождение летучих мышей, а просто слышать их. С помощью своего устройства исследователи записывают ультразвук с помощью набора микрофонов, установленных заподлицо и равномерно распределенных на поверхности небольшой сферы. После того, как сигнал будет сдвинут на слышимые частоты, звук сразу же воспроизводится в наушниках. В настоящее время изменение высоты звука выполняется на компьютере, но в будущем это может быть сделано с помощью электроники, подключенной к наушникам.

«Анализ звукового поля выполняется на сигналах микрофона, и в результате мы получаем наиболее заметное направление ультразвукового звукового поля и параметр, который предполагает, что звук исходит только из одного источника. После этого одиночный микрофонный сигнал доставляется в слышимый диапазон частот человеческого слуха, и его сигнал из одного источника воспроизводится в наушниках, чтобы слушатель мог воспринимать источник с того направления, в котором звук был проанализирован, чтобы прибыть », — говорит Пулкки. .

Помимо популярной привлекательности, этот метод имеет реальное применение.

«В науке и искусстве людей всегда интересовало, как они могут улучшить свои чувства. Обнаружение источников ультразвукового звука также полезно во многих практических ситуациях, например, при поиске утечек в трубопроводах для сжатого газа. Незначительные утечки в трубах часто вызывают сильное излучение ультразвука, не обнаруживаемое обычным слухом. Устройство позволяет нам быстро обнаружить источник звука », — объясняет Пулкки.

«Иногда поврежденное электрическое оборудование также излучает ультразвук, и это устройство можно использовать для более быстрого обнаружения неисправного оборудования в таких местах, как центры обработки данных», — продолжает он.

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